﻿ Что происходит на месте недавнего сноса пляжных домиков на Чкаловском? - Одесская Жизнь

Наш корреспондент прошёлся вдоль побережья санаторного пляжа, чтобы выяснить масштабы разрушения и понять, что происходит сейчас на месте очередной предполагаемой застройки в курортной зоне.

Как сообщала «Одесская жизнь», 4 января на территории пляжа санатория им. В.П. Чкалова ночью орудовал бульдозер и разрушал ковшом всё, что попадалось на пути. По данным депутата горсовета Лилии Леонидовой, территорию зачищают под строительство многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем.

Побывав на месте после этих событий, наш корреспондент отметил, что на данный момент здесь разрушены почти все летние домики и повалены несколько десятков деревьев – по информации ОО «Зелёный Лист», около пятидесяти.

По ровному снегу заметно, что техника не заезжала на эту территорию повторно, тем более, что погода не способствует проведению каких-либо работ.

Небольшой ряд домиков уцелел, но и они стоят с полуобрушенными крышами и дырами в стенах.

А поваленные деревья всё так же лежат вдоль дорожки.

Здание, которое находится почти возле берега, тоже ещё не разрушено окончательно. Однако его обломки частично преграждают путь к пляжу.

В целом, пляж всё ещё доступен для посещения, лестница к прибрежной территории тоже открыта, а баннер у входа на пляж, с предупреждением от застройщика, сорван.