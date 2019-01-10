﻿ Что происходит на месте недавнего сноса пляжных домиков на Чкаловском? - Одесская Жизнь

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Что происходит на месте недавнего сноса пляжных домиков на Чкаловском?

Что происходит на месте недавнего сноса пляжных домиков на Чкаловском?

Наш корреспондент прошёлся вдоль побережья санаторного пляжа, чтобы выяснить масштабы разрушения и понять, что происходит сейчас на месте очередной предполагаемой застройки в курортной зоне.

чкаловскийКак сообщала «Одесская жизнь», 4 января на территории пляжа санатория им. В.П. Чкалова ночью орудовал бульдозер и разрушал ковшом всё, что попадалось на пути. По данным депутата горсовета Лилии Леонидовой, территорию зачищают под строительство многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем.

чкаловскийПобывав на месте после этих событий, наш корреспондент отметил, что на данный момент здесь разрушены почти все летние домики и повалены несколько десятков деревьев – по информации ОО «Зелёный Лист», около пятидесяти.

чкаловский

По ровному снегу заметно, что техника не заезжала на эту территорию повторно, тем более, что погода не способствует проведению каких-либо работ.

чкаловский

Небольшой ряд домиков уцелел, но и они стоят с полуобрушенными крышами и дырами в стенах.

чкаловский

А поваленные деревья всё так же лежат вдоль дорожки.

чкаловский

Здание, которое находится почти возле берега, тоже ещё не разрушено окончательно. Однако его обломки частично преграждают путь к пляжу.

чкаловский

чкаловскийВ целом, пляж всё ещё доступен для посещения, лестница к прибрежной территории тоже открыта, а баннер у входа на пляж, с предупреждением от застройщика, сорван.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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