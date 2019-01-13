﻿ ЧП на стройплощадке у дельфинария: полиция и общественники дают разные оценки - Одесская Жизнь

Советник главы ГУНП области и один из общественных активистов рассказали свои версии произошедшего на стройплощадке, где погиб человек, тело которого несколько часов пролежало под упавшим автокраном

Так, общественник Владислав Балинский, побывавший вечером на месте гибели рабочего, приводит такую хронологию трагедии и последовавших событий: падение автокрана произошло днём, около 15 часов — грузовик со стрелой выполнял работы на краю котлована, стенки которого были подмыты затяжным дождём. В котловане находились двое рабочих, одному из которых удалось избежать травмирования, а второго (уроженца Тарутинского района) падающая стрела ударила самым краем по спине на уровне лопаток;

рабочие сразу вызвали скорую, но её не пропустили на объект. Прибыла также полиция, но смерть человека до позднего вечера никто так и не констатировал;

к 10 вечера, когда на стройплощадке уже собрались общественники и журналисты, на месте появилась группа частной охраны. Эти люди начали выгонять с места происшествия представителей СМИ и общественности, мешая проведению съёмки, и произвели 6 выстрелов в воздух. Полиция при этом бездействовала;

после 22:00 снова вызвали скорую, которая констатировала смерть человека и после 23:00 тело погибшего забрали. Если кратко по сегодняшней трагедии на стройке депутата Доверяй делам, помощника военкома Одессы, бизнесмена… Опубліковано Balinskyy Vladislav Субота, 12 січня 2019 р. Советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк, в свою очередь, даёт такую картину произошедшего: сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть полиции около 15:45

в 16:15 скорая была на месте и констатировала смерть, о чём сообщила в полицию, после чего информация была зарегистрирована в журнале и передана следственно-оперативной группе;

следователи были на месте в 16:45, но запретили трогать сам кран и «нарушать обстановку на месте происшествия», поскольку гибель человека произошла, предположительно из-за нарушения правил выполнения работ повышенной опасности, что требовало специальной фиксации;

после прибытия на место активистов и журналистов произошёл конфликт с охраной и один из охранников совершил несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. По этому делу открыто производство по ч.4 ст. 296 — хулиганские действия с использованием огнестрельного или другого оружия. Самого стрелка забрали в райотдел для получения письменных объяснений, его личность установлена. Нещасний випадок на приватному будівництві вчора в #Одеса викликав неабиякий резонансНе торкаючись самого факту все ж… Опубліковано Русланом Форостяком Субота, 12 січня 2019 р. Как сообщала «Одесская жизнь», дело по факту гибели рабочего полиция предварительно квалифицировала по статье 272 УК — «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности». Фото с ФБ-страницы Владислава Балинского. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.