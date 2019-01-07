﻿ Четыре украинских моряка погибли в кораблекрушении у берегов Турции - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Четыре украинских моряка погибли в кораблекрушении у берегов Турции

Четыре украинских моряка погибли в кораблекрушении у берегов Турции

Возле Турции затонул сухогруз с одиннадцатью украинцами на борту.

Во время шторма грузовое судно Volgo Balt 214 затонуло у берегов турецкого города Самсун. Перевозившее уголь судно переломилось пополам.

Архивное фото затонувшего сухогруза

Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter, из 13 членов экипажа 11 были украинцами. Семерых наших соотечественников удалось спасти. Их доставили в больницы. Четверо погибли. Также погибли капитан и старший помощник, которые были гражданами Азербайджана.

Путь судна и место кораблекрушения

Для оказания помощи выжившим украинцам в Самсун выехал консул Украины.

Напомним, что в декабре 2012 года возле берегов Турции затонуло судно Volgo Balt 199. Тогда на борту также находились 11 украинцев. Удалось спасти всего троих из них.

 

Фото из ФБ Андрея Клименко, Black Sea News.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить