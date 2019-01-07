﻿ Четыре украинских моряка погибли в кораблекрушении у берегов Турции - Одесская Жизнь

Возле Турции затонул сухогруз с одиннадцатью украинцами на борту.

Во время шторма грузовое судно Volgo Balt 214 затонуло у берегов турецкого города Самсун. Перевозившее уголь судно переломилось пополам.

Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter, из 13 членов экипажа 11 были украинцами. Семерых наших соотечественников удалось спасти. Их доставили в больницы. Четверо погибли. Также погибли капитан и старший помощник, которые были гражданами Азербайджана.

Для оказания помощи выжившим украинцам в Самсун выехал консул Украины.

Напомним, что в декабре 2012 года возле берегов Турции затонуло судно Volgo Balt 199. Тогда на борту также находились 11 украинцев. Удалось спасти всего троих из них.

Фото из ФБ Андрея Клименко, Black Sea News.