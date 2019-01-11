﻿ «Черноморец» вышел с каникул и готовится к новым матчам - Одесская Жизнь

Уже 21-го января футболисты отправятся на традиционные зимние сборы в Турцию.

10 января завершился перерыв в работе футболистов клуба «Черноморец». Как сообщили в пресс-службе клуба, в четверг состоялось собрание команды.

Главный тренер Ангел Червенков отметил, что только общими усилиями команды «Черноморец» сможет сохранить место в высшей лиге. Сейчас клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, а расширения высшего дивизиона не будет.

Футболисты уже прошли медосмотр и начали тренироваться – пока один раз в день. Тренировки проходят в два этапа: сначала тренажерка, затем игра. Также на базу клуба прибыли на просмотр потенциальные новички, которые начали тренировки с основным составом команды.

С понедельника же команда начнёт тренироваться два раза в день, чтобы подготовиться к сборам и тренировочным матчам в Средиземноморье.

Отметим, следующая игра «Черноморца» в премьер-лиге запланирована на 23 февраля — его соперником станет ФК «Львов».

Ранее «Одесская жизнь» узнавала мнения экс-тренера и одного из авторитетных фанатов команды о дальнейшей судьбе «Черноморца».

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец».