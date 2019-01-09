﻿ Чем примечательна улица Дворянская: строгие тона, осыпающиеся фасады и мемориальные таблички - Одесская Жизнь

Старейшая одесская улица Дворянская, протянувшаяся от Елисаветинской до Кирхи, не столь давно именуемая именем Петра Великого, представляется в воображении дворцово-шикарной.

Сегодняшний ее день, впрочем, совсем не так величественен, как гласит название.

«Все мы тут дворяне»

– Дворяне, дворяне, все мы тут дворяне, только от слова «двор» или «дворовый», как и наш уличный кот Дворянин, которого вы пытаетесь сфотографировать. Кстати, будьте осторожны, у него и характер дворянский, хозяином себя чувствует, чуть что не по нему — поцарапает и укусит, — делится со мной мнением о родной улице пожилой одессит, «выдавший» по ходу дела глубокое и непереводимое сожаление по поводу ситуации с фасадами на Дворянской.

А еще выразил удивление, что я снимаю улицу зимой. Летом, мол, листва на вековых деревьях закрывает все некрасивости.

Да, фасады – и совсем старые, и более современные – на Дворянской на сегодняшний день выглядят порой ужасающе. Хоть голову не поднимай. А ее как раз нужно поднимать, потому как всё это былое великолепие может в любой момент свалиться вниз.

Два высших учебных заведения на Дворянской — знаменитый «универ» и Институт холода — позаботились о безопасности, как могли. Они, один напротив другого, обнесены предупреждающими лентами, а на фасаде вывешена совсем не историческая табличка: «Стой! Угроза обвала!».

Тут хоть предупредили. В других местах о состоянии эркеров и прочих архитектурных штуковин нет предупреждений. С другой стороны, если каждый угрожающий исторический объект на Дворянской обвесить такими табличками, то представляете, что получится?!

Где тут весело?

А теперь — о других табличках. Мемориальных. Пожалуй, именно Дворянская бьет по ним все одесские рекорды. А все потому, что только один фасад Одесского национального университета имени И.Мечникова просто увешен ими. Боже мой, кто здесь только не работал, кто только не создавал славу городу и нашему «универу»!

Впрочем, и другие дома на Дворянской украшены подобными мемориальными упоминаниями, и даже табличка памяти любимца миллионов — певца Валерия Ободзинского — тоже на месте, неподалеку от Музея звука Василия Пинчука.

Улица Дворянская — довольно строгая, даже Новый год особо не прибавил елочно-мимимишных украшательств в ее повседневную жизнь. Здесь много нотариально-юридических контор, много учебных заведений, и все это — без всяких одесских «штучек-завлекалочек» и уморительных объявлений.

Именно Музей Василия Пинчука, пожалуй, и «веселит» своим внешним видом Дворянскую: вход в него украшен позитивным стрит-артом с нотами, музыкальными инструментами и граммофоном.

Ах да, из веселенького на строгой улице: одна из известных в городе квест-комнат — «Мышеловка» находится именно на Дворянской. Заведения с квест-играми, как известно, обожают выглядеть устрашающе. «Мышеловка» — не исключение.

Указатели-ворота-дворы

Но какая же прелесть уличные указатели на Дворянской! Во многих местах, как водится, они вообще отсутствуют, в других могут быть вывешены сразу в двух вариантах, совершенно разных. Вариативность указателей просто поражает. Некоторые шикарны, некоторые перекошены, еле читаемы, один вообще висит «вниз головой» – так и хочется протянуть руку и снять, чтобы вид не портил. Ну не любят в Одессе единообразия в уличных указателях, не приемлют!

Выходит, не так уж важно, что внешне тот же уличный указатель давно стал проржавевшим нечитаемым куском чего-то: его либо вообще нет, либо выполнен в единственном в своем роде «прикиде».

Зато на Дворянской особо крепки кодовые замки на воротах. Кажется, каждый дом сам себя охраняет изо всех сил, и, если есть возможность заглянуть вовнутрь, представляется картинка с какой-нибудь почти обязательной достопримечательностью, причем исторической: к примеру, с сохранившейся старинной цистерной.

Дворики здесь и в самом деле ну очень колоритные, а экскурсоводы все чаще жалуются, что попасть вовнутрь становится все более сложной задачей. Это тоже примета дня: одесситы все реже хотят видеть в своих домах непрошеных гостей, экскурсоводы же все чаще пытаются в них проникнуть с группой любопытных туристов. И тех, и других можно понять.

На Дворянской многие ворота устроены с металлической сеткой сверху: хотите — любуйтесь куском двора через нее, не хотите — следуйте себе дальше. Даже в Музей звука, вход в который находится внутри двора, под аркой, нужно сначала позвонить — звонок справа от ворот.

Кулинарное сердце Дворянской

Ну а чтобы не слишком упрекать улицу в недоступности и строгости, стоит рассказать еще об одной ее фишке: здесь очень мало кафешек, но зато имеется свой «волшебный уголок» — на углу Дворянской и Пастера. Это место считается студенческим, и тут на каждом углу — по «избушке» со снедью. Причем, на некоторых сразу по две, а то и три. Быстрая еда здесь — нарасхват. И над этими заведениями постоянно витают соответствующие ароматы, даже зимой (о лете говорить вообще не приходится). Создается впечатление, что именно здесь бьется кулинарное сердце старой улицы – картина, скажу вам, не самая впечатляющая.

Раньше здесь устраивали даже что-то вроде «посиделок», но потом скамейки убрали, и если вы будете проходить мимо, то выражение «вечно голодные студенты» предстанет перед вами, как в художественном фильме: здесь молодые люди постоянно жуют шаурму-фалафель-хот-доги, пьют кофе-чай на ходу, порой чрезмерно активно общаясь друг с другом. Следы пиршеств часто можно увидеть на асфальте.

Как-то не по-дворянски, честное слово!

Фото автора.