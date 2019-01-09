﻿ Чем примечательна улица Дворянская: строгие тона, осыпающиеся фасады и мемориальные таблички - Одесская Жизнь

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Чем примечательна улица Дворянская: строгие тона, осыпающиеся фасады и мемориальные таблички

Чем примечательна улица Дворянская: строгие тона, осыпающиеся фасады и мемориальные таблички

Старейшая одесская улица Дворянская, протянувшаяся от Елисаветинской до Кирхи, не столь давно именуемая именем Петра Великого, представляется в воображении дворцово-шикарной.

Сегодняшний ее день, впрочем, совсем не так величественен, как гласит название.

«Все мы тут дворяне»

дворянская

Кот Дворянин

Дворяне, дворяне, все мы тут дворяне, только от слова «двор» или «дворовый», как и наш уличный кот Дворянин, которого вы пытаетесь сфотографировать. Кстати, будьте осторожны, у него и характер дворянский, хозяином себя чувствует, чуть что не по нему — поцарапает и укусит, — делится со мной мнением о родной улице пожилой одессит, «выдавший» по ходу дела глубокое и непереводимое сожаление по поводу ситуации с фасадами на Дворянской.

А еще выразил удивление, что я снимаю улицу зимой. Летом, мол, листва на вековых деревьях закрывает все некрасивости.

дворянская

Да, фасады – и совсем старые, и более современные – на Дворянской на сегодняшний день выглядят порой ужасающе. Хоть голову не поднимай. А ее как раз нужно поднимать, потому как всё это былое великолепие может в любой момент свалиться вниз.

дворянская

Фасады двух вузов с оградительными ленточками

Два высших учебных заведения на Дворянской — знаменитый «универ» и Институт холода — позаботились о безопасности, как могли. Они, один напротив другого, обнесены предупреждающими лентами, а на фасаде вывешена совсем не историческая табличка: «Стой! Угроза обвала!».

дворянская

Тут хоть предупредили. В других местах о состоянии эркеров и прочих архитектурных штуковин нет предупреждений. С другой стороны, если каждый угрожающий исторический объект на Дворянской обвесить такими табличками, то представляете, что получится?!

Где тут весело?

дворянская

«Парад» мемориальных табличек

А теперь — о других табличках. Мемориальных. Пожалуй, именно Дворянская бьет по ним все одесские рекорды. А все потому, что только один фасад Одесского национального университета имени И.Мечникова просто увешен ими. Боже мой, кто здесь только не работал, кто только не создавал славу городу и нашему «универу»!

дворянская

Здесь жил Валерий Ободзинский. Помните «Эти глаза напротив»?

Впрочем, и другие дома на Дворянской украшены подобными мемориальными упоминаниями, и даже табличка памяти любимца миллионов — певца Валерия Ободзинского — тоже на месте, неподалеку от Музея звука Василия Пинчука.

дворянская

Мемориальная доска ещё одному известному одесситу — академику Борису Резнику

Улица Дворянская — довольно строгая, даже Новый год особо не прибавил елочно-мимимишных украшательств в ее повседневную жизнь. Здесь много нотариально-юридических контор, много учебных заведений, и все это — без всяких одесских «штучек-завлекалочек» и уморительных объявлений.

дворянская

Оригинальный «тематический» фасад Музея звука

Именно Музей Василия Пинчука, пожалуй, и «веселит» своим внешним видом Дворянскую: вход в него украшен позитивным стрит-артом с нотами, музыкальными инструментами и граммофоном.

дворянская

А здесь — Гарри Поттер и прочие друзья квестеров

Ах да, из веселенького на строгой улице: одна из известных в городе квест-комнат — «Мышеловка» находится именно на Дворянской. Заведения с квест-играми, как известно, обожают выглядеть устрашающе. «Мышеловка» — не исключение.

Указатели-ворота-дворы

Но какая же прелесть уличные указатели на Дворянской! Во многих местах, как водится, они вообще отсутствуют, в других могут быть вывешены сразу в двух вариантах, совершенно разных. Вариативность указателей просто поражает. Некоторые шикарны, некоторые перекошены, еле читаемы, один вообще висит «вниз головой» – так и хочется протянуть руку и снять, чтобы вид не портил. Ну не любят в Одессе единообразия в уличных указателях, не приемлют!

дворянская

Таблички — такие разные!

Выходит, не так уж важно, что внешне тот же уличный указатель давно стал проржавевшим нечитаемым куском чего-то: его либо вообще нет, либо выполнен в единственном в своем роде «прикиде».

Зато на Дворянской особо крепки кодовые замки на воротах. Кажется, каждый дом сам себя охраняет изо всех сил, и, если есть возможность заглянуть вовнутрь, представляется картинка с какой-нибудь почти обязательной достопримечательностью, причем исторической: к примеру, с сохранившейся старинной цистерной.

дворянскаяДворики здесь и в самом деле ну очень колоритные, а экскурсоводы все чаще жалуются, что попасть вовнутрь становится все более сложной задачей. Это тоже примета дня: одесситы все реже хотят видеть в своих домах непрошеных гостей, экскурсоводы же все чаще пытаются в них проникнуть с группой любопытных туристов. И тех, и других можно понять.

На Дворянской многие ворота устроены с металлической сеткой сверху: хотите — любуйтесь куском двора через нее, не хотите — следуйте себе дальше. Даже в Музей звука, вход в который находится внутри двора, под аркой, нужно сначала позвонить — звонок справа от ворот.

Кулинарное сердце Дворянской

Ну а чтобы не слишком упрекать улицу в недоступности и строгости, стоит рассказать еще об одной ее фишке: здесь очень мало кафешек, но зато имеется свой «волшебный уголок» — на углу Дворянской и Пастера. Это место считается студенческим, и тут на каждом углу — по «избушке» со снедью. Причем, на некоторых сразу по две, а то и три. Быстрая еда здесь — нарасхват. И над этими заведениями постоянно витают соответствующие ароматы, даже зимой (о лете говорить вообще не приходится). Создается впечатление, что именно здесь бьется кулинарное сердце старой улицы – картина, скажу вам, не самая впечатляющая.

Раньше здесь устраивали даже что-то вроде «посиделок», но потом скамейки убрали, и если вы будете проходить мимо, то выражение «вечно голодные студенты» предстанет перед вами, как в художественном фильме: здесь молодые люди постоянно жуют шаурму-фалафель-хот-доги, пьют кофе-чай на ходу, порой чрезмерно активно общаясь друг с другом. Следы пиршеств часто можно увидеть на асфальте.

Как-то не по-дворянски, честное слово!

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Мария Котова
Мария Котова
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Елена
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Елена

Ай молодец, шла-шла по Дворянской, до Ободзинского дошла! А на углах с улицей Новосельского — еще два учебных заведения, музыкальных: училище искусств имени Данькевича и музыкальная академия имени Неждановой. Судя по очерку, никакого отношения ни к Одессе, ни к улице Дворянской не имеющие. Обидно!

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1 час назад

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