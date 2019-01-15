﻿ Больше всего в минувшем году одесситы интересовались вопросами по соцзащите - Одесская Жизнь

В 2018 году наибольшее количество запросов и обращений от граждан поступило в горсовет по вопросам социальной защиты.

В минувшем году в горсовет поступило 11 252 обращения, жалоб и предложений. Это на 3% больше, чем в 2017 году. Как сообщила директор департамента по вопросам обращений граждан Юлия Тананевич на аппаратном совещании, больше всего одесситов волновали вопросы социальной защиты. На втором месте по интересу – коммунальные вопросы, на третьем – аграрная политика и земельные отношения. Вопросы культуры одесситов волновали в последнюю очередь.

Также Юлия Тананевич отметила, что в этом году поступление обращений и информационных запросов через центр обращений граждан увеличилось на 14,5%.

Кроме того, чтобы достучаться до городской власти, одесситы пользовались и сайтом «Социально активный гражданин». Всего подали 36 петиций. Однако они не набрали достаточно голосов, так что не получили статуса петиций.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.