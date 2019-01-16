﻿ Благодаря каникулам в Одессе стали меньше болеть - Одесская Жизнь

Заболеваемость ОРВИ, гриппом, кишечными инфекциями и даже корью снизилась за прошедшую неделю.

Заболеваемость сезонными ОРВИ и гриппом снизилась ещё на 2%. Как сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины, за минувшую неделю зарегистрировали 5044 человек, заболевших этими вирусами. Этот показатель ниже эпидпорога. Также на 4,3% стало меньше заболевших кишечными инфекциями. На прошлой неделе зарегистрировали всего 154 случая.

Кроме того, наконец снизилась заболеваемость корью. Заболевших стало на 11 случаев меньше. Сейчас это заболевание выявлено у 9 взрослых и 11 детей.

Отметим, с начала 2019 года в Одессе зарегистрировали 51 случай заболевания корью. Большая часть заболевших не были привиты. Медики рекомендуют всем родителям, чьи дети ещё не вакцинированы, сделать им прививку пока не окончились каникулы. Бельгийские вакцины от кори есть во всех городских поликлиниках.

Напомним, для предотвращения распространения сезонных заболеваний в одесских медучреждениях с 20 декабря 2018 года ввели карантин.

С этой же целью школьникам продлили каникулы до 18 января.

Фото: Vgorode.