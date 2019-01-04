Афиша бесплатных событий Одессы 5 — 6 января

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Рождественский концерт

В программе: выступление хора «Созвучие».

Где: Одесский Дом-Музей имени Н. К. Рериха, ул. Большая Арнаутская, 47

Когда: 5 января, 15:00

Что: Рождественские купания

Где: 16 ст. Большого Фонтана, Золотой Берег

Сбор на 16 фонтана возле «Буржуйки»

Когда: 6 января, 11:00

Что: Кинолента «Счастливого Рождества»

Где: Полезные фильмы в Полезных белках, Софиевская, 28

Когда: 6 января, 17:00

Вход: Свободный взнос

Что: Weekend на Дерибасовской

Где: Дерибасовская, 5

Когда: 6 января, 16:00