Афиша бесплатных событий Одессы 5 — 6 января

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.
Что: Рождественский концерт
В программе: выступление хора «Созвучие».
Где: Одесский Дом-Музей имени Н. К. Рериха, ул. Большая Арнаутская, 47
Когда: 5 января, 15:00
Что: Рождественские купания
Где: 16 ст. Большого Фонтана, Золотой Берег
Сбор на 16 фонтана возле «Буржуйки»
Когда: 6 января, 11:00
Что: Кинолента «Счастливого Рождества»
Где: Полезные фильмы в Полезных белках, Софиевская, 28
Когда: 6 января, 17:00
Вход: Свободный взнос
Что: Weekend на Дерибасовской
Где: Дерибасовская, 5
Когда: 6 января, 16:00
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