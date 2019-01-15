Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы с 15 — 17 января

Афиша бесплатных событий Одессы с 15 — 17 января

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Фестиваль нового Британского кино.»Вбивство священного оленя” 
Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло
Когда:15 января, 16:30
Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33
Free Donation

Что: Лекция “Контент, люди, эмоции: три кита современного маркетинга”
Где: Вице Адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб
Когда: 15 января, 19:00
Регистрация: https://goo.gl/xBLuX1

Что: Фестиваль нового Британского кино. «Тебе тут ніколи не було» 
Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло
Когда:15 января, 19:00
Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33
Free Donation

Что: Открытие выставки дипломатических документов
Где: Гаванная, 4, Одесский краеведческий музей
Когда: 16 января, 13:00

Что: Открытие выставки Софьи Войцехова.
Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 января, 15:00

Что: Кафе по-французски
Где: Коблевская, 40, Альянс франсез
Когда: 16 января, 19:00

Что: Фестиваль нового Британского кино.»Вбивство священного оленя” 
Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло
Когда:17 января, 16:30
Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33
Free Donation

Что: Лекции 15х4
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 17 января, 18:00

Что: Фестиваль нового Британского кино.” Она не состарится” 
Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло
Когда:17 января, 19:00
Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33
Free Donation

Что: Станислав Харт. Нужно ли делать бизнес?
Где: Приморский бульвар, 9, Hillel Odessa
Когда: 17 января, 19:00
Регистрация bit.ly/2Gxq2cm

Ссылки на все мероприятия вы можете посмотреть на нашей страничке в ФБ. 

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