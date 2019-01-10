﻿ Афиша бесплатных событий Одессы 11 — 13 января - Одесская Жизнь

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.
Что: Открытие выставки “Снимок года”
Где: Вице-Адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр
Когда: 11 января, 15:00
Что: Киноклуб
Где: Жуковского, 22, Queer Home Odesa
Когда: 11 января, 18:00
Что: Открытый забег
Где: Парк Шевченко
Когда: 12 января, 9:30
Что: Оперный концерт “От Верди до Verdi”
Где: Сабанеев мост, 4 Дом ученых
Когда: 12 января, 12:00
Что: Ралли на электросамокатах
Где: Вице Адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб
Когда: 12 января, 15:00
Регистрация: https://goo.gl/brpp86
Что: Спектакль “Эзоп и виноград”
Где: Спиридоновская, 8, Театральный лицей (3 этаж)
Когда: 12 января, 18:00
Что: English sunday
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 13 января, 12:00
https://www.facebook.com/events/283319672273806
Что: Лекции 15х4
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 13 января, 16:00
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