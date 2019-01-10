﻿ Афиша бесплатных событий Одессы 11 — 13 января - Одесская Жизнь

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Открытие выставки “Снимок года”

Где: Вице-Адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр

Когда: 11 января, 15:00

Что: Киноклуб

Где: Жуковского, 22, Queer Home Odesa

Когда: 11 января, 18:00

Что: Открытый забег

Где: Парк Шевченко

Когда: 12 января, 9:30

Что: Оперный концерт “От Верди до Verdi”

Где: Сабанеев мост, 4 Дом ученых

Когда: 12 января, 12:00

Что: Ралли на электросамокатах

Где: Вице Адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб

Когда: 12 января, 15:00

Регистрация: https://goo.gl/brpp86

Что: Спектакль “Эзоп и виноград”

Где: Спиридоновская, 8, Театральный лицей (3 этаж)

Когда: 12 января, 18:00

Что: English sunday

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 13 января, 12:00

https://www.facebook.com/events/283319672273806

Что: Лекции 15х4

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 13 января, 16:00

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