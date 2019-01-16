﻿ 800 км дорог, десятки новых школ и детсадов построят в области в течение трех лет - Одесская Жизнь

Таможенные и туристические сборы, центр по гемодиализу, доступ к образованию, очереди в детские сады, зарплаты и планы на будущее сегодня обсудили в Одесской ОГА.

За два года в Одесской области отремонтировали 450 км дорог, улучшили доступ к медицине и образованию, увеличили заработную плату на 23% и создали 3 тысячи новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в отеле «Gagarinn» рассказал губернатор области Максим Степанов.

Своё выступление губернатор начал с отчета о ремонте дорог. Он отметил, что ожидания были больше, чем получилось сделать. По его словам, ожидания не оправдались, потому что на ремонт дорог поступило недостаточно денег. Но добавил, что уже почти закончен долгожданный ремонт трассы Одесса-Рени. Чтобы доделать ещё 3,5 км, ждут только хорошей погоды.

Как заметил Максим Степанов, за два года строились не только дороги. Чтобы улучшить доступ населения к медицине, была создана единая диспетчерская служба экстренной помощи и мобильная поликлиника, которой уже воспользовались около 2300 жителей области.

Также были созданы реперфузионные центры для оказания помощи пострадавшим от инфаркта. Большим достижением в медицинской сфере Степанов назвал создание центра гемодиализа, с помощью которого удалось ликвидировать «очередь за жизнью».

Чтобы уравнять шансы всех жителей области получить качественное образование, были созданы центры дистанционного обучения, а все школы обеспечили интернетом. За два года 933 ребенка получили инклюзивное образование. Также губернатор говорил о пользе новой программы Besmart. Для поступления в ВУЗ ею воспользовались уже 70 000 детей.

Также Максим Степнов отметил, что за два года сократили очередь в детские сады примерно на 2500 тысяч человек.

Поговорили и о туризме. Губернатор отметил, что для создания туристической привлекательности города делается все возможное. Например, были созданы 19 новых туристических маршрутов. Он добавил, что в сумме улучшения туристической сферы принесли городу 11,6 миллионов гривен в прошлом году.

Закончил своё выступление губернатор планами на последующие три года. В ближайшем будущем в Одесской области планируют построить:

800 км дорог;

23 центра экстренной помощи;

28 амбулаторий;

34 школ и 27 садиков;

108 спортивных объектов.

Фото: пресс-служба Одесской ОГА.