﻿ 10 способов как избавиться от изжоги: легко, вкусно и полезно - Одесская Жизнь

Праздничные дни с их обильным питанием, с копченостями и сладостями, и употребление алкогольных напитков часто сопровождаются изжогой. Мы предлагаем несколько простых рецептов, чтобы избавиться от изжоги легко и просто.

Изжогой называется чувство жжения за грудиной, которое распространяется по ходу пищевода. Чаще всего изжога появляется у предрасположенных к ней людей вследствие неправильного питания – еды всухомятку, на ходу, злоупотребления кофе, крепким чаем, алкоголем.

Избавляемся от изжоги быстро

Вода. Простое и доступное средство от изжоги — выпить стакан обычной теплой воды. Это поможет снизить кислотность и уменьшить жжение. Главное — выпить ее сидя или стоя и не ложиться после этого.

Сода. Растворите 1/2 чайной ложки соды в 200 мл воды, выпейте мелкими глотками. Применяйте соду только по необходимости. При этом следует учесть, что употреблять соду при изжоге противопоказано людям, страдающим артериальной гипертензией и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Активированный уголь. Он впитает в желудке излишки кислоты, и изжога прекратится. Растолките 10 таблеток, растворите их в 100–150 мл молока и выпейте залпом. Однако нужно помнить, что употребление активированного угля может повлиять на работу кишечника, так что принимать средство постоянно нежелательно.

Избавляемся от изжоги вкусно

Миндаль имеет способность нейтрализовывать желудочный сок. Если изжога беспокоит вас часто, съешьте тщательно пережевывая 5–10 орешков. Изжога исчезнет через пару минут.

Мед. Природный лекарь идеально устранит дискомфорт в желудке. Для борьбы с приступом изжоги выпейте стакан теплого молока с растворенной в нем ложкой меда.

Молоко. Молоко можно пить и без добавок. Всего 100–200 мл помогут нейтрализовать повышенную кислотность желудка.

Избавляемся от изжоги полезно

Картофельный сок. Снимает ощущение жжения и улучшает общее состояние при гастрите с повышенной кислотностью. Для приготовления картофельного фреша промойте и очистите три штуки картофеля, натрите их на терке и отожмите сок через марлю. Дайте соку настояться 2–3 минуты, но не дольше. Сок можно пить в чистом виде или разбавлять с другими соками.

Ромашковый чай. Травяной чай можно приготовить, залив 3 столовые ложки сухих цветков стаканом кипящей воды. Чай должен настояться 20 минут, прежде чем его можно будет пить.

Настой мяты. При появлении признаков изжоги залейте чайную ложку сушеной мяты стаканом кипящей воды, и дайте настояться. Пейте теплый настой небольшими глотками.

Полезно знать

Для того, чтобы изжога не беспокоила вас часто, помните следующие советы:

Ешьте мало, но каждые 2–3 часа.

Ограничьте потребление провоцирующих изжогу продуктов: все острое, жирное, жареное, кислое, сырые чеснок и лук, шоколад. Также алкоголь, сигареты, крепкие кофе и чай.

Не наклоняйтесь и не занимайтесь спортом сразу после еды.

Во сне, поднимите изголовье спите на высоких подушках.

Старайтесь не носить тугие ремни, бандажи и корсеты, перетягивающие область живота.

Если изжога беспокоит вас регулярно, чаще раза в неделю, обратитесь к врачу, чтобы исключить болезни желудочно-кишечного тракта.

Фото: delo.ua