﻿ Телефон «с историей»: бороться с коллекторами или отказаться от номера? - Одесская Жизнь

Началось все с того, что я купила новый телефон, к которому потребовалась новая «симка».

Слот для сим-карты в нем был приспособлен под микросимку, и я, недолго думая, маникюрными ножницами обкорнала старую карточку «Киевстар» до нужного размера. Однако мой перфекционизм настоятельно требовал заменить обгрызенную сим-карту новой и аккуратной. Ну, я и дала слабину — купила новый пакет «Киевстар». Примерно через неделю на этот номер пришло сообщение, что некий гражданин должен вернуть финансовой компании энную сумму. Я только посмеялась, так как у меня нет не только банковских, но и коммунальных долгов. Через несколько дней мне позвонила какая-то дама, невнятно представилась и уже на словах стала требовать с меня деньги. Я попыталась объяснить, что купила карточку две недели назад, но слушать меня никто не стал. Грубая собеседница упорно обращалась ко мне в мужском роде и грозила всеми казнями египетскими. Долготерпением я не отличаюсь, поэтому просто послала шантажистов — нет-нет, не подумайте плохого, не по известному адресу, а всего лишь к чертовой матери.

Вернулись они оттуда как-то очень быстро и стали названивать мне с нескрываемым азартом. Звонили дамочки, с трудом имитировавшие интеллигентную речь, и незнакомые мужчины, которые страшным театральным голосом сообщали, что буквально завтра ко мне придут и лишат всего нажитого тяжким трудом. Ну, прям детские страшилки про гроб на колесиках. Перед Новым годом аферисты жутко активизировались, а я, честно признаюсь, развлекалась от души. Расслабившись, я обозвала их клоунами, после чего они звонить перестали — видно, обиделись.

Чтобы выяснить, что делать в такой ситуации, я зашла в сервисный центр «Киевстар». Как я и предполагала, помочь мне ничем не смогли. Разве что предложили купить новую сим-карту. Совет, конечно, замечательный, особенно, если учесть, что многие абоненты по разным причинам не могут поменять номер и оказываются в безвыходной ситуации, наедине с аферистами.

В интернете я нашла сайты, где выложены номера телефонов «коллекторов». Среди них было всего по три номера «Лайф» и «Водафон», один «Интертелеком» и более семидесяти (!) номеров «Киевстар». Возникает вопрос: почему аферисты терзают именно абонентов «Киевстар»? Получается, что только они злостные должники? Мне лично такое положение дел кажется более чем странным. Но, вероятно, так кажется только мне и тем, кому поступают угрозы от аферистов. А вот руководство «Киевстар» и нашу доблестную полицию это ни в коей мере не беспокоит.

Что касается меня, я решила расстаться с «Киевстаром» навсегда. Никакие дешевые тарифы и льготы не заставят меня пользоваться его услугами, потому что у меня к этой компании не осталось ни капли уважения и доверия. А разве можно иметь дело с тем, кому не доверяешь?

В ближайшее время «Одесская жизнь» расскажет и о новых тарифах мобильных операторов.

Фото: zwezda.net.