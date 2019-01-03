Как относится к «ценным» советам «знающих» одесситов?

Вот как только наступает пора перехода из одного год в следующий, ей практически всегда сопутствует некий «приметный ритуал». Создается впечатление, что некоторые люди стали ясновидящими, и только они знают, как, в чем, с кем (чем) надо было встречать Новый год.

Да ладно бы только встречать. Оказывается, как я услышала, первые 12 дней года соответствуют каждому его месяцу. То есть, если 2 января у вас что-то сложилось «не так», то февраль (второй месяц года) — не ваш месяц.

Вы не знали? Я тоже. Но стоит выйти за порог — и «знающие» люди чуть ли не на ходу вас «обрадуют», что Новый год вы встретили не так, если а) у вас на столе была свинина; б) у вас на столе не было свинины. Как такое может быть, спросите вы? Очень просто: именно таких два взаимоисключающих посыла я услышала — один в троллейбусе, второй в маршрутке. Далее следовали аргументы. В первом случае: в год Свиньи мясо хрюшек не едят. Во втором: обязательно как раз надо съесть, потому что это вы как бы поедаете мясо «нужного в этот год» животного, и, значит, будет вам здоровье.

А ничего, что год Свиньи наступает только 5 февраля, а сейчас все еще год Собаки. Кстати, как насчет именно в этом случае «съесть мясо нужного животного»?

Еще из услышанного: если вам не встретилось в первый день Нового года изображение Свиньи на улице, то это плохая примета. Да чего я только не услышала в эти дни по теме: «А вы правильно встретили год Свиньи?». И хрюкнуть надо было, и щетинку свиную (?) под подушку в новогоднюю ночь положить, и вообще чуть ли не обвеситься ими. А если всего этого и чего-то подобного не было — то все, плохая примета.

Даже если ко всему этому прислушиваться, то единой картины все равно не будет. У меня иногда складывается впечатление, что все это выдумывается на ходу, одно ведь противоречит другому: совет о том, что свинку надо носить весь год в сумке (портфеле) опровергается мнением, что хрюшка должна находиться только в доме. Одни утверждают, что она должна висеть на елке, другие утверждают, что ее надо непременно поставить ПОД елку, а никак не подвешивать.

В предновогодние и только-только наступившие дни Нового года я услышала огромное количество хороших, а еще больше — плохих примет, связанных с символом наступившего года. Голова пошла кругом.

Последнее в качестве вывода почему-то делается с особым удовольствием: вот, мол, не надели вы, к примеру, в момент встречи Нового года маску со свиным рыльцем — теперь сами на себя пеняйте. Словно какой-то гвоздик в голову вбивают.

…Подруга пожаловалась: «Мне никто Свинку на Новый год так и не подарил. А, говорят, это плохая, примета». Ага, думаю, еще одна «с гвоздиком» к знающим людям прислушалась. Дала совет: «Купи себе Свинку сама, и радуйся каждому дню. И будет тебе счастье». Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!