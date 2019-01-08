﻿ Выбираем ноутбук ASUS - Одесская Жизнь

Статья о том, какой ноутбук ASUS лучше выбрать. Современный ассортимент лэптопов позволит подобрать устройство для работы, учебы и игр.

Если вы выбираете ноутбуки ASUS, купить девайс можно через интернет-магазин Eldorado.

Основные характеристики

Ноутбуки ASUS в Украине отличаются по основным параметрам:

ОС: Windows, DOS, Linux, Endless;

тип: ноутбук, ультрабук, нетбук, трансформер, геймерский;

диагональ экрана: от 10.1 до 17.3 дюймов;

покрытие дисплея: глянцевое, матовое, антибликовое;

количество ядер процессора: 2, 4 или 6;

оперативная память: 2-64 Гб;

тип видеоадаптера: встроенный, дискретный;

вес: от 2 до 4 кг и более;

объем видеопамяти: от 2 до 8 Гб.

Серии

Прежде чем купить ноутбук ASUS, нужно определиться для каких целей он будет использоваться, и выбрать одну из линеек.

Zenbook

Наиболее современные и мощные модели бренда. Производительность устройств превышает многие настольные компьютеры. Используется инновационная панель ScreenPad — интерактивный дисплей, обладающий полезными функциями. Главные преимущества девайсов:

цельнометаллический легкий корпус;

дисплей с тонкой рамой и разрешающей способностью 4K UHD;

точное воссоздание цветов, благодаря технологии ASUS Calibration;

аудио система от Harman Kardon;

большая мощность батареи, обеспечивающая автономную работу устройства на протяжении всего дня;

технология быстрой подзарядки.

VivoBook

Ноуты серии созданы в ярком, смелом дизайне. Большой выбор ноутбуков позволяет подобрать модель в одной из 5 расцветок. Продуктивность устройств в играх и скорость обмена данными обеспечивает процессор Intel Core восьмого поколения. Звук реализуется встроенной аудиосистемой с технологией SonicMaster. Функционал мобильного компьютера призван повысить комфорт пользователей, благодаря: полноразмерной клавиатуре с подсветкой, встроенному в тачпад сканеру отпечатков для быстрой идентификации и входа в систему, технологии быстрой зарядки: до 60% за 49 минут.

Laptop

Девайсы оснащены двумя накопителями на 512 ГБ и 2 ТБ, которые обеспечивают быструю загрузку ОС и программ, сохранение больших объемов данных. Все модели представлены в стильной черной обработке корпуса с ярко-голубой окантовкой. Объема батареи хватает до 10 часов беспрерывной работы. Встроен сканер отпечатков пальцев для быстрого входа.

TUF Gaming

Инновационная система охлаждения и защиты от пыли обеспечивает долговечность устройств. Подходит для современных игр, работы в многозадачной среде. Высокая частота обновления дисплея в 120 Гц обеспечивает качественную картинку и плавный игровой процесс. Клавиатура имеет ресурс в 20 млн нажатий, что в 2 раза превышает показатель обычной.

Продажа ноутбуков ASUS — одно из основных направлений интернет-гипермаркета Eldorado. Компетентные консультанты окажут помощь в выборе, помогут оформить заказ и получить желаемую покупку.