﻿ Выбираем ноутбук ASUS - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Выбираем ноутбук ASUS

Выбираем ноутбук ASUS

Статья о том, какой ноутбук ASUS лучше выбрать. Современный ассортимент лэптопов позволит подобрать устройство для работы, учебы и игр.

Если вы выбираете ноутбуки ASUS, купить девайс можно через интернет-магазин Eldorado.

 

Основные характеристики

Ноутбуки ASUS в Украине отличаются по основным параметрам:

  • ОС: Windows, DOS, Linux, Endless;
  • тип: ноутбук, ультрабук, нетбук, трансформер, геймерский;
  • диагональ экрана: от 10.1 до 17.3 дюймов;
  • покрытие дисплея: глянцевое, матовое, антибликовое;
  • количество ядер процессора: 2, 4 или 6;
  • оперативная память: 2-64 Гб;
  • тип видеоадаптера: встроенный, дискретный;
  • вес: от 2 до 4 кг и более;
  • объем видеопамяти: от 2 до 8 Гб.

 

Серии

Прежде чем купить ноутбук ASUS, нужно определиться для каких целей он будет использоваться, и выбрать одну из линеек.

 

Zenbook

Наиболее современные и мощные модели бренда. Производительность устройств превышает многие настольные компьютеры. Используется инновационная панель ScreenPad — интерактивный дисплей, обладающий полезными функциями. Главные преимущества девайсов:

  • цельнометаллический легкий корпус;
  • дисплей с тонкой рамой и разрешающей способностью 4K UHD;
  • точное воссоздание цветов, благодаря технологии ASUS Calibration;
  • аудио система от Harman Kardon;
  • большая мощность батареи, обеспечивающая автономную работу устройства на протяжении всего дня;
  • технология быстрой подзарядки.

 

VivoBook

Ноуты серии созданы в ярком, смелом дизайне. Большой выбор ноутбуков позволяет подобрать модель в одной из 5 расцветок. Продуктивность устройств в играх и скорость обмена данными обеспечивает процессор Intel Core восьмого поколения. Звук реализуется встроенной аудиосистемой с технологией SonicMaster. Функционал мобильного компьютера призван повысить комфорт пользователей, благодаря: полноразмерной клавиатуре с подсветкой, встроенному в тачпад сканеру отпечатков для быстрой идентификации и входа в систему, технологии быстрой зарядки: до 60% за 49 минут.

 

Laptop

Девайсы оснащены двумя накопителями на 512 ГБ и 2 ТБ, которые обеспечивают быструю загрузку ОС и программ, сохранение больших объемов данных. Все модели представлены в стильной черной обработке корпуса с ярко-голубой окантовкой. Объема батареи хватает до 10 часов беспрерывной работы. Встроен сканер отпечатков пальцев для быстрого входа.

 

TUF Gaming

Инновационная система охлаждения и защиты от пыли обеспечивает долговечность устройств. Подходит для современных игр, работы в многозадачной среде. Высокая частота обновления дисплея в 120 Гц обеспечивает качественную картинку и плавный игровой процесс. Клавиатура имеет ресурс в 20 млн нажатий, что в 2 раза превышает показатель обычной.

Продажа ноутбуков ASUS — одно из основных направлений интернет-гипермаркета Eldorado. Компетентные консультанты окажут помощь в выборе, помогут оформить заказ и получить желаемую покупку.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости компаний
Новости компаний
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить