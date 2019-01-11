﻿ Реформа рынка электроэнергии: как теперь будем платить за свет? - Одесская Жизнь

1 января в Украине стартовала реформа рынка электроэнергии. Квитанции нового образца мы получим в феврале

С нового года энергоуслуги потребителям в Украине предоставляют две разные компании: оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии. Для потребителя это значит, что будет 2 договора – о предоставлении услуг по распределению и о поставках электроэнергии. Стоимость услуг для украинцев пока остается прежней, а вот внешний вид платежки изменится. Теперь в квитанции будет две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

Зачем это нужно?

В Украине с 1 января 2019-го начинает действовать новый розничный рынок электроэнергии. Это одно из требований Европейского союза, которое позволит потребителям оценить качество электроэнергии и уровень ее доставки, после чего сделать вывод — устраивает ли сочетание «цена-качество».

Также это будет способствовать выходу на рынок электроэнергии новых участников, которые смогут предложить новые цены или виды услуг потребителям, а значит, вероятно, у нас появится возможность экономить на оплате за свет.

Кто и за что будет отвечать?

Предоставлять энергоуслуги будут две компании. Каждая из них сосредоточится на своих задачах и, по идее, будет обслуживать клиентов качественнее и оперативнее.

Оператор системы распределения (OCP) — будет заниматься вопросам качества электроснабжения, нового подключения или замены счетчика. Компания также будет отвечать за эксплуатацию и ремонт линий передач, подключение и отключение потребителей. Также к ОСР следует обращаться по вопросам установки приборов учета электроэнергии.

— будет заниматься вопросам качества электроснабжения, нового подключения или замены счетчика. Компания также будет отвечать за эксплуатацию и ремонт линий передач, подключение и отключение потребителей. Также к ОСР следует обращаться по вопросам установки приборов учета электроэнергии. Поставщик универсальной услуги (ПУУ) — будет ведать вопросами начислений и расчетов стоимости света, условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию. Также он предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по энергоэффективности.

Что делать потребителям?

По словам Оксаны Кривенко, руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), цена за свет для украинцев пока остается прежней. После 1 февраля потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. Новые реквизиты будут доступны на сайтах компаний, которые предоставляют энергоуслуги, и в первых счетах от поставщика.

Для перезаключения договора потребителям достаточно просто оплатить счет и/или продолжить потреблять электроэнергию — это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически подключит потребителя к услугам двух компаний.

потребителям достаточно просто оплатить счет и/или продолжить потреблять электроэнергию — это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически подключит потребителя к услугам двух компаний. При оплате через банк или интернет-банкинг нужно будет указать новые реквизиты.

нужно будет указать новые реквизиты. В системе «личный кабинет» и электронных платежных системах изменения вступят в силу автоматически.

изменения вступят в силу автоматически. Передавать показания счетчиков, как и раньше, можно через личный кабинет, по телефону контакт-центра 15-88, с помощью социальных сетей или другими привычными способами.