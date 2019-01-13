﻿ Как стирать и сушить верхнюю одежду, чтобы она дольше служила? - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Как стирать и сушить верхнюю одежду, чтобы она дольше служила?

Как стирать и сушить верхнюю одежду, чтобы она дольше служила?

Советы по правильному уходу за зимней одеждой в домашних условиях 

Мы охотно покупаем новую зимнюю одежду и радостно носим ее сезон. Однако мало кто задумывается о том, как правильно стирать и ухаживать за зимней одеждой так, чтобы она не деформировалась и прослужила как можно дольше. Ведь верхнюю одежду непросто стирать, так как она не всегда сохраняет свой первоначальный вид даже при точном соблюдении всех рекомендаций.

зимняя одежда

 

 

Стираем пуховик

Пуховик не рекомендуется стирать в машинке. Если вы на это решились, то нужно выбрать «деликатный» или «ручной» режим, при температуре не выше 30°С. Для стирки рекомендуется использовать специальный жидкий порошок, а полоскать нужно не менее 2-3 раз. Отжим в машинке не должен превышать 400-600 оборотов в минуту.

Сушить пуховик следует на сушилке или вешалке и периодически взбивать наполнитель. При этом важно, чтобы свежий воздух проникал в изделие со всех сторон. Если пух после просыхания не приобрел объем, положите его на несколько часов в морозильную камеру. Гладить пуховик утюгом не стоит, лучше использовать отпариватель для одежды.

Куртки из полиэстера

Стирать такую одежду в машинке-автомате рекомендуется также в «деликатном режиме». Отжимать — не быстрее 600-800 оборотов. Температура стирки 40-60°С. Чтобы изделие не электризовалось и сохранило объем, на режиме «полоскание» неплохо добавить кондиционер. После стирки куртку следует завернуть в махровое полотенце — таким образом впитается лишняя влага. Затем одежду следует повесить на плечики и тщательно расправить складки. А вот гладить такую куртку лучше еще влажной, установив утюг на режим «шелк».

Куртки с синтетическим наполнителем

Изделия с наполнителем из холлофайбера или синтепона можно стирать в стиральной машинке при температуре 45-60°С. Отжимать можно на 800-1000 оборотов в минуту — такие куртки и пальто не пострадают. Если искусственный наполнитель сбился, повесьте влажную куртку на вешалку и пройдитесь по ней бамбуковой палкой. Тогда куртка приобретет прежнюю форму. Гладить ее можно утюгом при температуре до 100°С.

Стираем парку

Особенность парки в том, что она сделана в большинстве случаев из натурального хлопка. Лучший вариант для ухода за такими куртками — стирка в холодной воде в «деликатном» или «ручном» режиме, без отжима. Сушить желательно на открытом воздухе в горизонтальном положении. Гладить, так же как и пуховик, не рекомендуется, лучше применить отпариватель для одежды.

зимняя одежда

Верхняя одежда из кожи, замши и меха

Поскольку вещи из кожи, замши или нубука стирать нельзя, для чистки и ухода за ними рекомендуется применять специальные щетку и баллончики с краской и водоотталкивающим спреем. Стоят они в среднем 60-80 грн. Сильно загрязненные места можно протереть тряпкой, смоченной в теплом молоке — оно впитывается в кожу и не деформирует ее. Можно также приобрести очищающий спрей — от 95 грн.

Меховые изделия желательно чистить у профессионалов. Но если мех попал под снег или дождь, просто хорошо встряхните одежду и оставьте сушиться при комнатной температуре. Удалить пыль с меха можно с помощью влажной хлопковой ткани, отбивая ею изделие. Чтобы придать блеск меху, пройдитесь по нему смоченной глицерином тряпочкой.

Пальто из шерсти и кашемира

Такую одежду рекомендуют стирать вручную в теплой воде. Не отжимать! Сушить в расправленном состоянии или на вешалке. В некоторых случаях можно пользоваться стиральной машинкой в «деликатном режиме» при температуре 30°С. Гладить изделие также лучше с помощью отпаривателя для одежды.

зимняя одежда

5 советов по уходу за верхней одеждой

  • Обращайте внимание на ярлыки. На них указано, как правильно стирать и ухаживать за одеждой.
  • Перед стиркой проверьте содержимое карманов, застегните все молнии, пуговицы и липучки, снимите капюшон и меховую опушку. Обязательно выверните вещь наизнанку.
  • В машинке верхнюю одежду стирайте только поодиночке. Используйте жидкий порошок (он не оставляет разводов) или специальные капсулы. Ополаскивайте не менее 2-3 раз.
  • Чтобы вещь сохранила форму, а наполнитель не сбился в комки, в барабан машины поместите специальные мячики для стирки. Альтернатива — мячики для тенниса.
  • Сушить верхнюю одежду, вне зависимости от наполнителя и ее качества, необходимо подальше от солнечных лучей и обогревателей. Периодически нужно взбивать куртку, чтобы наполнитель не слеживался.

Стирать зимнюю верхнюю одежду рекомендуется не чаще 1-2 раза в сезон.

Сколько стоит химчистка в Одессе?

Чтобы избежать неприятных последствий во время стирки и чистки зимней одежды, обратитесь к профессионалам. В зависимости от размеров и длины изделия чистка верхней одежды может стоить:

  • пальто и куртка с искусственным утеплением — от 150 грн.
  • шубы и дубленки из синтетических материалов — от 190 грн.
  • натуральная дубленка — от 420 грн.
  • натуральные меховые шубы — от 400 грн.
  • куртка с натуральным наполнителем — от 250 грн.
  • пальто из натурально сукна — от 300 грн.

Фото: dovidkam.com, viche.ck.ua.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить