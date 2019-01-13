﻿ Как стирать и сушить верхнюю одежду, чтобы она дольше служила? - Одесская Жизнь

Советы по правильному уходу за зимней одеждой в домашних условиях

Мы охотно покупаем новую зимнюю одежду и радостно носим ее сезон. Однако мало кто задумывается о том, как правильно стирать и ухаживать за зимней одеждой так, чтобы она не деформировалась и прослужила как можно дольше. Ведь верхнюю одежду непросто стирать, так как она не всегда сохраняет свой первоначальный вид даже при точном соблюдении всех рекомендаций.

Стираем пуховик

Пуховик не рекомендуется стирать в машинке. Если вы на это решились, то нужно выбрать «деликатный» или «ручной» режим, при температуре не выше 30°С. Для стирки рекомендуется использовать специальный жидкий порошок, а полоскать нужно не менее 2-3 раз. Отжим в машинке не должен превышать 400-600 оборотов в минуту.

Сушить пуховик следует на сушилке или вешалке и периодически взбивать наполнитель. При этом важно, чтобы свежий воздух проникал в изделие со всех сторон. Если пух после просыхания не приобрел объем, положите его на несколько часов в морозильную камеру. Гладить пуховик утюгом не стоит, лучше использовать отпариватель для одежды.

Куртки из полиэстера

Стирать такую одежду в машинке-автомате рекомендуется также в «деликатном режиме». Отжимать — не быстрее 600-800 оборотов. Температура стирки 40-60°С. Чтобы изделие не электризовалось и сохранило объем, на режиме «полоскание» неплохо добавить кондиционер. После стирки куртку следует завернуть в махровое полотенце — таким образом впитается лишняя влага. Затем одежду следует повесить на плечики и тщательно расправить складки. А вот гладить такую куртку лучше еще влажной, установив утюг на режим «шелк».

Куртки с синтетическим наполнителем

Изделия с наполнителем из холлофайбера или синтепона можно стирать в стиральной машинке при температуре 45-60°С. Отжимать можно на 800-1000 оборотов в минуту — такие куртки и пальто не пострадают. Если искусственный наполнитель сбился, повесьте влажную куртку на вешалку и пройдитесь по ней бамбуковой палкой. Тогда куртка приобретет прежнюю форму. Гладить ее можно утюгом при температуре до 100°С.

Стираем парку

Особенность парки в том, что она сделана в большинстве случаев из натурального хлопка. Лучший вариант для ухода за такими куртками — стирка в холодной воде в «деликатном» или «ручном» режиме, без отжима. Сушить желательно на открытом воздухе в горизонтальном положении. Гладить, так же как и пуховик, не рекомендуется, лучше применить отпариватель для одежды.

Верхняя одежда из кожи, замши и меха

Поскольку вещи из кожи, замши или нубука стирать нельзя, для чистки и ухода за ними рекомендуется применять специальные щетку и баллончики с краской и водоотталкивающим спреем. Стоят они в среднем 60-80 грн. Сильно загрязненные места можно протереть тряпкой, смоченной в теплом молоке — оно впитывается в кожу и не деформирует ее. Можно также приобрести очищающий спрей — от 95 грн.

Меховые изделия желательно чистить у профессионалов. Но если мех попал под снег или дождь, просто хорошо встряхните одежду и оставьте сушиться при комнатной температуре. Удалить пыль с меха можно с помощью влажной хлопковой ткани, отбивая ею изделие. Чтобы придать блеск меху, пройдитесь по нему смоченной глицерином тряпочкой.

Пальто из шерсти и кашемира

Такую одежду рекомендуют стирать вручную в теплой воде. Не отжимать! Сушить в расправленном состоянии или на вешалке. В некоторых случаях можно пользоваться стиральной машинкой в «деликатном режиме» при температуре 30°С. Гладить изделие также лучше с помощью отпаривателя для одежды.

5 советов по уходу за верхней одеждой

Обращайте внимание на ярлыки. На них указано, как правильно стирать и ухаживать за одеждой.

Перед стиркой проверьте содержимое карманов, застегните все молнии, пуговицы и липучки, снимите капюшон и меховую опушку. Обязательно выверните вещь наизнанку.

В машинке верхнюю одежду стирайте только поодиночке. Используйте жидкий порошок (он не оставляет разводов) или специальные капсулы. Ополаскивайте не менее 2-3 раз.

Чтобы вещь сохранила форму, а наполнитель не сбился в комки, в барабан машины поместите специальные мячики для стирки. Альтернатива — мячики для тенниса.

Сушить верхнюю одежду, вне зависимости от наполнителя и ее качества, необходимо подальше от солнечных лучей и обогревателей. Периодически нужно взбивать куртку, чтобы наполнитель не слеживался.

Стирать зимнюю верхнюю одежду рекомендуется не чаще 1-2 раза в сезон.

Сколько стоит химчистка в Одессе?

Чтобы избежать неприятных последствий во время стирки и чистки зимней одежды, обратитесь к профессионалам. В зависимости от размеров и длины изделия чистка верхней одежды может стоить:

пальто и куртка с искусственным утеплением — от 150 грн.

шубы и дубленки из синтетических материалов — от 190 грн.

натуральная дубленка — от 420 грн.

натуральные меховые шубы — от 400 грн.

куртка с натуральным наполнителем — от 250 грн.

пальто из натурально сукна — от 300 грн.

Фото: dovidkam.com, viche.ck.ua.