﻿ Станислав Боклан: почему никогда не прогибается и за что готов дать в нос - Одесская Жизнь

Станислав Боклан — один из самых востребованных современных украинских актеров. Его называют украинским Брюсом Уиллисом. Он редко соглашается на интервью и предпочитает не говорить о личном.

Станислав Боклан признан самым высокооплачиваемым артистом Украины. Он играет в кино, театре, снимается в телевизионных проектах. В актерской профессии артист более 30 лет. В 1984 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем 10 лет играл на сцене Донецкого областного русского драматического театра. С 1994 года и по сей день служит в киевском академическом Молодом театре.

Если говорить о том, чем я занимаюсь, кроме профессии, то это литература, стихосложение. Это такая моя личностная история. Мои стихи не записаны на бумаге. И я очень редко и выборочно их читаю. Я уже в таком возрасте, когда думается о вещах гораздо более грустных, чем хотелось бы. Меня могут растрогать до слез фильм или чей-то поступок, истории из жизни людей. Честно говоря, чем дольше живу, тем печальнее становлюсь.

Я пытаюсь никогда не прогибаться. Вот в театре у меня нет права голоса. Закрываю все свои места, откуда могут выйти жала, и стараюсь работать. На съемках более нетерпим. Страшно не люблю неподготовленности. Ты должен быть трезвым, знать текст, ну, и еще много чего. Хотя было один раз. Я тогда не разобрался с репертуаром театра и был уверен, что спектакль у меня в другой день. Ну и позволил себе застолье, из которого выдернули в не совсем адекватном состоянии. Контрастный душ и энное количество выпитого раствора марганцовки помогли выглядеть на сцене прилично.

В жизни я усвоил несколько правил. Прежде всего, надо всегда оставаться самим собой. Помнить, что подлец — это не национальный вопрос, а общечеловеческий. Стараться держать слово, чтобы люди знали: если ты пообещал что-то, значит, сделаешь. Всегда отвечать за свои слова, а не так: сегодня сказал — завтра от сказанного отрекся. Никогда не лезть с оценками и советами, пока тебя не спрашивают. Но если спрашивают, отвечать честно. Поэтому окружающие мне доверяют, по крайней мере, я так думаю.

Я воспринимаю популярность как некое сегодняшнее явление. Я не тот человек, к которому запросто подойдешь. Могу так посмотреть, что сразу окаменеешь. Если просят автограф или сфотографироваться, пожалуйста. Но панибратство, похлопывание по плечу ненавижу. Могу развернуться и дать в нос. Безусловно, некоторые вопросы могу решать, но в очереди на кассу стою как все. Как-то пришел пополнять счет на телефоне, а там огромное количество людей. И тут один мужчина выдает: «Ну, народным артистам без очереди!». Я говорю: «Не видел нигде такой надписи. Тем более что впереди стоят дамы».

Сейчас я задействован в масштабном в историческом сериале «Крепостная». Мы делаем качественный красивый продукт, который будет интересен зрителям. Мой герой — это Григорий Червинский, человек очень непростой, жесткий, даже жестокий. Он достаточно богатый, но не вершитель судеб. Распоряжается только своими крестьянами и поместьем. Но даже у него есть своя история, где он любящий и честный во всех своих поступках. Моя же задача сыграть живого человека со своими болями, радостями, семейными проблемами.

СПРАВКА «ОЖ»:

Родился 12 января 1960 года, в Житомирской области.

В 1984 году окончил институт имени И. К. Карпенко-Карого.

С 2006 году заслуженный артиста Украины, с 2016 — народный артист Украины.

Женат на актрисе Наталье Клениной. Имеет двоих детей — приемного сына Кирилла и дочь Марию.

Роли Станислава Боклана в кино:

1995 — «Страчені світанки»

2001 — «Провинциальный роман»

2005 — «Братство»

2006 — «Звездные каникулы»

2008 — «Как найти идеал?»

2013 — «Поводир, або Квіти мають очі»

2014 — «Коли ми вдома»

2015 — «Незламна»

2015 — «Слуга народу»

2016 — «Центральна лікарня»

2016 — «Століття Якова»

2017 — «Межа»

2017 — «Правило бою»

2018 — «Сувенір з Одеси»

2018 — «Крепостная»

Источники: karavan.ua, elegid.com, stb.ua.