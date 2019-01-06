Шесть рождественских традиций, которые приносят в дом счастье, удачу и достаток

Пауки, бобальки и «счастливый» гость. В разных уголках Украины Рождество отмечают по-разному, но, несмотря на это, людей в этот день объединяет доброта, человечность и надежда на то, что зло и распри останутся в прошлом.

Рождество — самый светлый праздник в году, и мы отмечаем его с особым чувством. Он сочетает в себе языческие и христианские обряды, связан со счастьем и весельем.

Обновки — для Рождества

Специально к празднику принято было покупать новую одежду, а также посуду для праздничных блюд. Считалось, что это принесет счастье и обновление жизни. Хозяева строго следили за тем, чтобы в доме все — от лопаты до саней — было отремонтировано и стояло на своем месте. Если хозяева что-то одалживали соседям, то к празднику полагалась вернуть это в дом, а также самим отдать все долги.

Стол украшали сеном

Накрывать стол к Сочельнику начинали уже после захода солнца. Его выстилали свежим сеном, посыпали зерном, а по углам клали зубчики чеснока. Только после этого стол накрывали скатертью и ставили тарелки. Перед ужином хозяин дома зажигал свечу, а за столом собиралась вся семья. До окончания трапезы ни в коем случае нельзя было выходить из-за стола и особенно из дома, чтобы не впустить нечистую силу.

Гость — к счастью

Считалось, что гость, который приходит первым 7 января, впускает в дом Рождество и приносит удачу. Таким гостем должен был быть только мужчина с темными волосами и еловой веткой в руках. В прежние времена, чтобы не испытывать судьбу, такого «гостя» даже специально нанимали. Впрочем, по народному поверью, любой нежданный гость в этот день — к счастью.

Бобальки — вместо кутьи

В Закарпатье утром 6 января хозяйка должна зажечь при помощи огнива 12 поленьев, чтобы приготовить на них 12 блюд. Но кутья здесь не считается обязательным блюдом. Вместо нее хозяйки пекут бобальки — шарики из теста, посыпанные маком и орехами. В первый день Рождества колядовать могут только парни, на второй день — девушки, а вертеп, который здесь называют бетлегемом, ходит по домам в третий день. Кстати, деньги, которые зарабатывают колядованием, здесь не принято оставлять себе. Их отдают на нужды храма.

Гадание по свече

На Буковине перед тем, как сесть за праздничный стол, глава семейства зачерпывает ложкой кутью и подбрасывает ее к потолку, перечисляя вслух хозяйственные нужды. После ужина задувают свечи и внимательно следят за дымом. Если он поплывет вверх, значит, семью ожидает щедрый год, а если в сторону двери — то пополнение или гости. Стол в праздники не убирают, а на подоконник ставят кутью — для предков, которых таким образом приглашают отпраздновать Рождество.

Пауки из соломы

В некоторых районах Галичины, например, во Львовской области, вместо традиционного Дидуха жители плетут пауков из соломы. Их вешают над входом и над иконами. Эта традиция появилась благодаря легенде, в которой рассказывалось, как пауки скрыли место рождения Иисуса от воинов Ирода.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие рождественские традиции существуют у одесситов и как отметили Рождество в Одесском зоопарке.

Фото: Podrobnosti.ua