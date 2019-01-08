﻿ Настоящее и будущее Чернобыля: экозона или ядерный могильник? - Одесская Жизнь

Чернобыль мы вспоминаем дважды в году: 26 апреля — в день трагической аварии на ЧАЭС — и 14 декабря, в день участников ликвидации последствий аварии. Но жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения не прекращается круглый год.

И пока некоторые повторяют мифы о мутантах, другие организовывают туда настоящие турпоездки. О том, почему важно побывать в Чернобыле хотя бы раз, «Одесской жизни» рассказал сотрудник одной из таких фирм — Егор Кулик.

Кто и зачем едет в Чернобыль?

Егор Кулик — фанат зоны отчуждения и рассказывать о Чернобыле может часами. А за несколько лет работы в «Сhernobyladventure» составил представление и о клиентах.

— Две основные наши аудитории — иностранцы и украинцы. Иностранцы — любители постапокалипсиса, которые едут со всего мира (Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка, Европа), и случайные. Последние чаще всего в Украину приезжают за секс-туризмом, то есть в поисках не приключений, а впечатлений. Отдыхают с девушками и пост-фактум решают выбраться на выходные в загадочный Чернобыль. Одна из самых успешных наших рекламных компаний — на сайтах знакомств. Есть люди, которые ездят по несколько раз, а иностранцы предпочитают долгие пятидневные экскурсии.

Цена тура в Чернобыль для иностранцев и украинцев отличается. Однодневная поездка обойдётся украинцу примерно в 1300 гривен, иностранцу — вдвое дороже. Дело в том, что другие расценки установлены для иностранных граждан самой администрацией Чернобыльской зоны отчуждения. И вот тут всплывают интересные подробности…

Официально туризма в Чернобыле нет!

Администрацией Чернобыльской зоны установлены туристические маршруты, сейчас их около пятнадцати.

— При этом администрация отказывается признавать связь между Чернобылем и туризмом, — поясняет Егор. — Они называют это «ознакомительными поездками». А ведь этим летом в субботу (пиковый день) туда заезжало до 1200 человек! Зимой традиционный спад, но с 1 марта поток туристов снова возрастает.

Как появились маршруты? По зоне прошли дозиметристы и установили самые безопасные места. И придерживаться маршрутов рекомендуют строго, не сходя даже на обочину. Когда вы выбираете тур у компании, она покупает у государства разрешение на въезд лично для вас и отдельно платит за маршрут.

Один из платежей введён в декабре 2018 года — в связи с распоряжением Президента повысить радиационную безопасность в зоне. Пока это выразилось только во взимании новых денег. Теперь операторы будут дополнительно платить по 58 грн с каждого туриста — за пользование стойками радиационной безопасности. Стойки на входе и выходе из зоны установлены с 1986 года и показывают радиационное загрязнение. Такая же проверка машины на выезде теперь будет стоить 300 грн.

Приезжают за селфи — уезжают другими людьми

Россияне до 2014 года составляли до 60% турпотока в зону отчуждения. Сейчас же они всё чаще пишут возмущённые комментарии: «Как можно зарабатывать на таком? Продавайте ещё туры на Донбасс!».

— Но учтите, что огромное количество этих денег (около 65%) как раз и уходит на обеспечение безопасности в зоне отчуждения. Заработок компаний туристических довольно небольшой. А эффект эмоционально-социальный от посещения такого места — неоценим. Люди приезжают сделать селфи на фоне ЧАЭС, а уезжают с переоценкой ценностей. Во второй половине экскурсии они забывают про себя и телефон.

В зоне невольно задумываешься: сегодня у тебя тоже есть квартира, работа, семья, а завтра — щёлк! — и этого нет. Многие на Донбассе сейчас это осознали на собственном опыте. А в любом большом городе сегодня есть крупные опасные объекты, ещё советской постройки, и нарушение правил безопасности на них привычно замалчивается, пока не рванет.

Варианты будущего Чернобыльской зоны

Все гиды «Сhernobyladventure» — бывшие сталкеры, ходили в зону нелегально много раз. Поэтому могут рассказать, где покормить лису или лося, где обитают сталкеры, каким город был в 2011-м году, куда деваются металл и лес…

Администрация зоны отчуждения недолюбливает их за это и за вечный энтузиазм. Например, они не раз предлагали провести очистку города от деревьев. Припять заросла, во многие дворы и подъезды уже не зайти. Но Экоцентр регулярно отказывает: срезанные деревья нужно утилизировать по правилам, а это лишняя морока. Вводить людей в здания теперь тоже нельзя — из-за аварийного состояния.

— Вместо того, чтобы заказать экспертизу и определить, какие именно здания опасны, их объявили аварийными сразу все. И вот люди приезжают, чтобы увидеть место, которого не увидят нигде больше в мире, а видят лес, кусты и запущенные развалины!

Иностранцы сталкиваются в зоне отчуждения с огромным количеством проявлений непрофессионального подхода. Например, с 1 декабря на КПП ввели электронный билет, который сотрудники могут считать сканером с вашего телефона. По факту же билет по-прежнему нужно где-то распечатать и показать бумажку. Огромные очереди на КПП как были, так и стоят. А электронные сканеры выдали сотрудникам только на первом КПП.

Во всех этих деталях проявляется ключевая разница в отношении к будущему зоны отчуждения. Энтузиастам Чернобыля он видится как лицо новой Украины, современная экологическая зона, где будут и уникальные популяции диких животных, и город-свидетель катастрофы — в назидание человечеству. К сожалению, в планах на государственном уровне — только могильник для захоронения новых опасных отходов.

— Поездка в Чернобыль — это не то, что можно отложить «на потом», — подытоживает Егор. — Во-первых, в любой момент «ознакомительные» туры могут закрыть. Во-вторых, из-за разрушений зона становится другой не то что с каждым годом, а с каждым ушедшим месяцем.

Развеиваем и подтверждаем мифы о Чернобыле:

1. В Чернобыле до сих пор очень опасно.

Радиационное загрязнение здесь неровное. Безопасный фон для человека — до 30 микрорентген в час. Даже сейчас в зоне отчуждения есть места, где «фонит» на 300, 700, 1500. А в некоторых квартирах Припяти — 11. Для сравнения: на Крещатике в Киеве — 13-15.

2. Из Чернобыля регулярно вывозят на продажу рыбу, грибы и ягоды.

Автостанция Шевченко и метро Академгородок — ближайшие к зоне отчуждения. И тут довольно часто ловят рыбаков и грибников, продающих собранное в зоне или поблизости.

3. В зоне отчуждения нет домашних животных.

Здесь живёт несколько кошек и довольно много собак. На тех же КПП. В остальном зона всё больше «дичает» — здесь огромные популяции диких кабанов, лосей и лис. А вот гладить собак тут нельзя: они валяются по земле, в радиоактивной пыли.

4. Знаменитое колесо обозрения («чёртово» колесо) демонтировано «на металл».

Нет, колесо обозрения на прежнем месте. Во всяком случае — пока.

5. Лучшее время для поездки в Чернобыль — весна или осень.

Пики туристов приходятся на весну и осень, потому что это самое атмосферное время года. Зато зимой можно увидеть весь город, а уровень радиации самый низкий из-за отсутствия пыли.

Фото Валерии Симченко.