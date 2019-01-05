Кому принадлежат СМИ в Одессе?

Как известно, кто платит — тот и заказывает новости.

К сожалению, в целом медиа в современной Одессе так и не стали самостоятельным бизнесом, приносящим прибыль. Платим за них не мы с вами, а владельцы. И новостную картину мира мы получаем соответствующую. Поэтому не лишним будет напомнить, кому именно принадлежат одесские СМИ. А заодно и проанализировать, как это работает и чем с этим бороться.

С кем связывают СМИ Одессы?

Геннадий Труханов —

сайт «Одессит»,

телеканалы «Глас», «Одесса-Плюс», «Страна советов», «Град», «Первый городской»,

«Первое городское радио»;

Владимир Галантерник –

радиокомпания «Одесса-Мама»,

телеканалы «А1», «КТК», «GTV», «GNEWS»;

Аднан Киван –

«7 телеканал»,

сайты «УСИ» (Украинская служба информации) и «Откат»;

Сергей Кивалов –

газета «Слово»,

телеканал «Репортер».

Эдуард Гурвиц –

телеканал «Круг»,

сайт «Взгляд из Одессы».

Одно СМИ — тоже удобно

«Думская» – Алексей Гончаренко, депутат ВР;

«048.ua» – Федор Жуков, совладелец сети сайтов CitySites;

«368.media» – Константин Шпилевой, экс-депутат Одесского горсовета;

«Трасса Е-95» – Иван Фурсин, депутат ВР;

«Маяк» – бизнесмен и депутат Одесского горсовета от партии «Самопомощь» Александр Борняков;

«Храбро» – бизнесмен и политик Вадим Черный;

«Рупор Одессы» – бизнесмен и политик Антон Киссе;

«Пора говорить» – Геннадий Чекита, депутат ВР;

«Зачем» – Артур Коробчинский, владелец компании «Интострой»;

«Таймер» – политик Игорь Марков.

Как использовать СМИ с выгодой для себя?

Сразу оговоримся, что официально такие СМИ почти всегда принадлежат третьим лицам. Но позицию своих реальных хозяев выражают довольно ясно, так что имена истинных владельцев редко остаются тайной. Конечно, «карманное» СМИ не гарантирует любви и поддержки народных масс. Но влиять на события и мнения позволяет, правда — при разумном использовании.

Лично и эмоционально высказываться по любому поводу, храбро поливая грязью конкурентов, рискуют сегодня немногие. Например, Вадим Чёрный, сайт которого в итоге больше напоминает личный блог, чем настоящее СМИ.

Создавать «слепое пятно» вокруг себя и своей деятельности оказывается зачастую гораздо выгоднее. Некоторые новости просто никогда не появятся в СМИ, принадлежащих «тем, кому надо». Другие будут поданы в соответствующей обработке и с «правильной» интонацией. Доходит и до совсем уж смешных «правил». Так, от журналистов, работающих на Аднана Кивана, строго требуют, чтобы вывески «Кадорра» даже случайно не появлялись в кадрах негативных новостей.

Выражать «глубокую озабоченность» по каждой значимой ситуации и требовать «немедленно принять меры» – тоже удобно. Высказаться таким образом за день можно по десятку проблем, «карманное» СМИ радостно опубликует всё. При этом реальных действий можно уже и не предпринимать: образ небезразличного человека и так закрепится в памяти непритязательных потребителей новостей.

Выпячивать и раздувать каждое достижение своей компании или политической партии — этот приём на фоне остальных выглядит почти безобидно. Но тоже работает. В итоге вместо анализа бездумной застройки очередного района мы видим радостный сюжет о том, что в одном из десятка многоэтажных высоток «даже открыт целый детский садик!».

Сто видов лжи не дают одной правды

При такой всеобщей ангажированности СМИ — где же одесситу искать правду? Оптимисты считают, что истина где-то посередине, и что чтение всех ресурсов понемногу даёт в итоге представление о реальных событиях в городе. Мол, если в одном месте и соврут или приукрасят, то конкуренты из других СМИ, разумеется, тут же опровергнут. А правда добывается путём вычисления среднего арифметического. То есть если один ресурс утверждает, что депутат ничего не крал, а другой доказывает, что украдено 100 миллионов, значит, таки украл, но всего 50.

В реальности всё не так радужно. Привыкнув цинично не верить никакой похвале в адрес чиновников, политиков и бизнесменов, мы вынуждены так же осторожно относиться к их взаимной ругани и обвинениям, площадками для которых становятся городские СМИ. То есть в итоге осторожный одессит на всякий случай не верит ничему. И, потратив уйму времени на то, чтобы получить из новостей реальное представление о происходящем в городе, в очередной раз восклицает «Верить нельзя никому, а тут сам чёрт ногу сломит!».

И даже в том, что касается не мнений и оценок, а просто событий за день, такая «конкуренция» СМИ не повышает их качества. Практика показывает, что наши «новостники» весьма охотно повторяют горячие новости друг за другом, не утруждая себя проверкой фактов.

Советы, полезные при обращении к любым СМИ

1. Сделайте вывод, что полезного и важного для себя лично вы узнаёте из данной новости, материала, СМИ?

Пример. Новость о том, что ночью совершено вооружённое ограбление (со множеством ужасающих подробностей) — сама по себе бесполезна. Выдавая такое, вас ловят на базовый страх. Гораздо полезнее вместо нагнетания эмоций от журналиста получить дельные советы: как обезопасить себя и близких, какие меры советуют принять специалисты. Или хотя бы увидеть статистику таких нападений, чтобы понять, участились они в последнее время, или же мы имеем дело с единичным случаем.

2. Оцените объективно, является ли человек, с чьим экспертным мнением вас знакомят, действительно специалистом в этой области?

Пример. Гражданский активист или политик, успевающий за неделю дать экспертное мнение по качеству реставрационных работ, по юридическим тонкостям громкого судебного процесса и по экологическим проблемам города, вряд ли является одинаково хорошим специалистом во всех областях. А чаще всего не разбирается толком ни в одной.

3. Умейте мысленно отсечь все эмоциональные и личностные оценки, которые заранее навязывают вам «правильное» восприятие.

Пример. Если из фразы «Якобы патриоты собрались на так называемую акцию протеста, где с особым цинизмом выкрикивали недопустимые лозунги» убрать лишнее, то останется реальная новость: в городе прошла акция протеста. Собственно, об этом вам и должны были сообщить. Если же акция и патриоты «липовые» – это следует обосновать фактами, а не интонацией.

4. Не увлекайтесь негативом, который создаёт ложное ощущение объективности. Мы нуждаемся в эмоциональных новостях не меньше, чем в фактах, но и тут существуют простые правила новостной гигиены.

Пример. Между новостями «Шок! Муж избивал всю семью» и «Чудо! В зоопарке родился слонёнок» – выбирайте второе. Обе новости одинаково бесполезны с практической точки зрения. Но для приятного настроения на день всегда лучше чудо, чем шок!

P.S. Напоминаем нашим читателям, что учредителем газет «Одесская жизнь», «На пенсии», «Хорошая телепрограмма» и «Пенсионная телепрограмма» является бизнесмен Геннадий Чабанов. Также ему принадлежат информационные порталы odessa-life.od.ua и napensii.ua.

Фото: ProReklamu.com.