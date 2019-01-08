﻿ Как помочь организму после праздников - Одесская Жизнь

Праздники еще не закончились, а организм уже просит пощады. Хорошо бы устроить для него разгрузочные дни. Но впадать в крайности и заставлять организм полностью голодать – не самое разумное решение.

Новогодне-рождественские праздники у нас традиционно сопровождаются всевозможными вкусностями, причем в большом количестве. Каждый припасает их из расчета не только на себя, но и на гостей. И как тут обойтись без оливье и селедки под шубой, щедро приправленных майонезом, копченостей, солений и тортиков на закуску? И знаем же, что это тяжелая и совсем даже неполезная пища. Но ведь вкусно же. И празднично.

А дальше… Праздники еще не закончились, а организм уже просит пощады. Хорошо бы устроить для него разгрузочные дни. Но впадать в крайности и заставлять организм полностью голодать – не самое разумное решение. Чувство голода после перееданий будет мешать вести активный образ жизни. Гораздо полезнее станет диетический день, или два, на орехах и сухофруктах. Они обеспечат организм энергией, блокируют чувство голода, и помогут желудку «стянуться» до прежних размеров.

Кроме того, сушеные фрукты содержат много клетчатки, которая помогает в восстановлении системы пищеварения, после повышенных праздничных нагрузок. Чернослив также способствует повышению иммунитета, курага и изюм поддержат сердце, благодаря содержащемуся в них достаточно большому количеству калия, плюс витамины-антиоксиданты С и Е.

А еще сухофрукты богаты глюкозой, что очень помогает спокойно пережить разгрузочные дни, во время которых так хочется сладенького!

Кроме того, в сухофруктах есть минералы, микроэлементы и витамины. Отдельного внимания заслуживают финики. Они намного богаче аминокислотами, чем апельсины или яблоки. Аминокислот в финиках аж 23 вида! Они помогают витаминам и минералам в вашем организме правильно выполнять свои функции. Также аминокислоты – это строительный материал, из которого в организме синтезируются белки. Каждый белок уникален и служит для строго определенных целей. Поэтому именно аминокислоты в своем разнообразии являются очень ценными элементами питания.

В то же самое время источником легкого для организма белка, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и витаминов являются орехи. Для разгрузочных дней, по мнению диетологов, больше подойдут миндаль, кешью и кедровые орешки. Кроме всего прочего, 100 г миндаля, хоть сушеного, хоть жаренного, содержит более четверти суточной нормы кальция. Кедровые орехи обладают незаменимым для разгрузочных дней свойством – они ускоряют метаболизм. В них содержится много клетчатки, витаминов Е, Р, которые улучшают обмен веществ. Считается, что эти витамины способствуют расщеплению жировых клеток.

А вообще, сухофрукты и орехи очень удобные продукты – их не надо готовить и удобно брать на работу. Главное помнить, что за разгрузочный день следует съедать не более 500-700 г орехово-фруктовой смеси, разделив на 5-6 приемов.