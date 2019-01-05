﻿ Какие изменения ждут одесситов в 2019 году? - Одесская Жизнь

Выборы, рост коммуналки и новая медицина.

Новый год для нашего государства начинается с исторического события — 6 января новосозданная Православная церковь Украины должна получить Томос от Вселенского патриарха. Ожидаются и другие важные политические, экономические и социальные изменения. Ряд из них заработал уже с 1 января 2019-го. «Одесская жизнь» расскажет, как и что поменялось.

Пополнится ли кошелек

Зарплаты. Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2019 года увеличилась с 3723 до 4173 грн. Это касается тех, кто официально зарабатывает меньше минималки. По данным Госстата, это каждый четвертый работающий украинец. В целом, повышение составит от 1 до 450 грн. Минэкономразвития обещает и постепенный рост средней зарплаты.

Прожиточный минимум поднимется дважды за год: с 1 июля – до 1936 гривен и с 1 декабря – до 2027 гривен.

Пенсии — тоже возрастут. С 1 января полмиллиона военных пенсионеров получают дополнительно по 750 гривен. А с 1 марта будет плановый пересчет. Прибавка к пенсиям составит примерно 15%.

Сюрпризы коммуналки

В мае 2019-го вступит в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах». Среди главных новшеств:

пеня на долги за коммуналку в 0,01% в день;

абонплата за коммунальные услуги;

отключение услуг за долги.

Субсидии с 1 января можно монетизировать — получить «живые» деньги от сэкономленной коммуналки. Для этого, кроме декларации и заявления на начисление субсидии, нужно будет оформлять счет в банке. Банк сам будет перечислять средства, и присылать уведомление на телефон.

Газ с 1 мая 2019 года для населения подорожает на 15,2% — до 9851,66 грн. за тысячу кубометров. А значит, за ним вырастет тариф на отопление и другие коммунальные платежи.

Электроэнергия теперь будет оплачиваться по-другому. С 1 января 2019-го заработал закон «О рынке электроэнергии». Главные нововведения:

необходимо перезаключить договоры;

поставщика электроэнергии можно будет выбирать;

вырастут тарифы — с 1 июля, по прогнозу Минэкономразвития, на 20,5% в 2019-м, на 19,5% — в 2020-м и на 20% — в 2021 году.

Медреформа продолжается

«Скорую» помощь разделят на экстренную — когда нужна срочная госпитализация, и неотложную — когда угрозы для жизни нет, но есть угроза для здоровья: обострение хронических заболеваний, высокая температура или давление.

Карточка пациента, рецепт, направление к врачу и даже больничный, — все будет электронным. С 2019-го, чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. А работодатель сразу получит об этом информацию.

Перечень бесплатных медуслуг на 2019 год определили в Нацслужбе здравоохранения. Теперь государство будет оплачивать около 50 видов обследований: 12 видов анализов, 5 видов рентгенов, 6 ультразвуковых исследований, эхо сердца, биопсия и небольшие операции. Пациенту нужно будет лишь получить направление от семейного врача.

Бесплатные роды в 2019-м гарантирует государство. За каждую роженицу будут перечисляться средства больнице. Но за комфортную палату и дополнительные услуги нужно будет доплатить.

По-новому учимся и воспитываем

«Муниципальная няня» заработала с 1 января. Эта услуга подразумевает частичное возмещение оплаты труда няни для ребенка до трех лет. Единственное условие — няню нужно оформить официально. Размер компенсации равен прожиточному минимуму для детей до 6 лет. С начала года это будет 1626 гривен в месяц, с 1 июля — на 73 гривны больше, а с 1 декабря — 1779 гривен.

Сдавать внешнее независимое тестирование (ВНО) обяжут с 2019 года студентов колледжей и учеников системы профтехобразования. Их ждет ВНО по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины на выбор.

Цены и курс

Курс доллара в 2019-м:

29,08 грн. — по прогнозу Минэкономразвития;

29,4 грн. — заложен в бюджете-2019;

28,65 грн. — по оценкам МВФ.

Проезд в общественном транспорте в 2019 году правительство Украины планирует увеличить на 4-5% в зависимости от области.

Билеты на поезда подорожают на 25% – до конца года. Это касается и электричек.

Правила перевозки багажа меняют Международные авиалинии (МАУ). С 15 января пассажиры смогут брать на борт одну единицу ручной клади весом до 7 кг, габаритами не больше 55х40х20 см, а также пальто/куртку и зонтик.

Услуги почтовой связи подорожают. На 2019 год запланировано увеличение тарифов «Укрпочты» на 11%.

Сигареты подорожают дважды: в январе и июле. В целом цена за пачку вырастет на 8 грн.

Алкоголь также поднимется в цене — на 9%. В среднем пол-литровая бутылка водки будет стоить около 100 грн., а минимальная цена будет примерно 90 грн.

Посылки из-за рубежа стали дороже. За ввезенный в Украину товар теперь взимают НДС: с 1 января — для товаров суммарной стоимостью более 150 евро, с 30 июня — более 100 евро.

Самые важные события-2019

Выборы Президента Украины — назначены на 31 марта 2019 года.

Парламентские выборы должны пройти осенью, предположительно в конце октября.

Завершение автокефалии — 6 января глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний должен получить в Стамбуле Томос — грамоту о независимости новой православной церкви.

Безвиз с Японией и Объединенными Арабскими Эмиратами. С 2019 года для въезда в эти страны украинцам понадобится только биометрический паспорт.

Сексуальная контрреволюция

С 11 января 2019-го вступают в силу положения закона «О предупреждении и противодействии домашнему насилию» (2229-VIII), принятого Верховной Радой. Положения закона коренным образом меняют привычные представления граждан об интимной стороне жизни. Теперь для секса должно быть недвусмысленное, чётко заявленное и однозначное желание полового партнёра. В противном случае можно оказаться под уголовной ответственностью. Вводится понятие «добровольного согласия» на интимную связь. Но пока не определены формы его фиксации: расписка, договор, понятые.

Фото: The Kiev Times, Politeka, ТСН, Фокус.ua, 5.ua