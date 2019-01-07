﻿ Как переоформить лицевой счет на газ при смене собственника жилья? - Одесская Жизнь

В «Одесскую жизнь» обратилась одесситка Виктория Ш. с вопросом, как осуществляется переоформление лицевого счета на газ при смене собственника жилья: «Правда ли, что при вступлении в права собственности на квартиру газовщики отключают газ, да еще и плату берут за отключение и подключение». С просьбой разъяснить ситуацию мы обратились в «Одессгаз».

Если вы купили-продали жилье

Согласно Постановлению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) «Об утверждении Кодекса газораспределительных сетей» №2494, потребление газа без заключения договора распределения природного газа не допускается. А договор заключается с собственником жилого помещения. И если появился новый собственник, то, конечно, нужен и новый договор с ним.

При этом старый собственник жилья, освобождая жилое помещение, обязан:

сообщить об этом Оператору Газораспределительной станции (ГРС) (сотрудникам «горгаза») не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня освобождения объекта или помещения (окончательного прекращения пользования природным газом);

окончательно рассчитаться за потребленный на день освобождения помещения газ.

После этого газораспределительная кампания обязана прекратить распределение (снабжение) природного газа потребителю.

Если при смене собственника жилья (в результате «купли-продажи») прежний владелец не сообщит об освобождении жилого помещения или сообщит несвоевременно, он должен и дальше осуществлять оплату услуг по договору распределения природного газа. Другими словами, если в доме или квартире не установлен прибор учета и туда еще не вселились новые жильцы, придется платить за услугу, которой фактически не пользуешься.

Договор распределения природного газа с новым владельцем дома или квартиры заключается после расторжения договора с предыдущим собственником и подписывается на протяжении двух недель. После этого возобновление газоснабжения осуществляется в течение двух рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности.

Если жилплощадь досталась в наследство

Иначе обстоит дело при наследовании жилплощади. Если газовое оборудование и приборы учета технически исправны и нет задолженности по оплате за услугу, с новым собственником (наследником) договор заключается без отключения от системы газоснабжения.

А вот в других случаях, например — при наличии письменного заявления бывшего собственника жилья о прекращении газоснабжения, вентиль перекрывали. Газ перекрывали и тогда, когда новый владелец жилплощади писал заявление о подключении к газовой системе, а со старым договор так и не был разорван. Почему? Потому что не может быть два договора на газоснабжение одного и того же жилого помещения, но с разными потребителями.

Правда, в июле этого года НКРЭКУ были внесены изменения в Типовой договор распределения природного газа. Согласно нововведениям, при смене собственника жилья договор с предыдущим владельцем оператор ГРС теперь может расторгнуть в одностороннем порядке.

По словам заместителя начальника управления эксплуатации газового хозяйства Одессы Игоря Манышева, это позволяет не прекращать газоснабжение после подачи заявления о присоединении к газораспределительной системе новыми собственниками жилья. То есть, если предыдущий владелец не обратился с просьбой о прекращении распределения природного газа, газовщики приходят к новому владельцу, осматривают газовое оборудование и приборы учета и составляют соответствующий акт. Если приборы исправны и нет задолженности за услугу, подача газа в дом или квартиру не приостанавливается.

Отключение и подключение газа – услуга платная

На сегодняшний день прекращение газоснабжения бытовым потребителям при переоформлении лицевого счета происходит по их письменной просьбе. При этом услуги по отключению и включению «голубого топлива» являются платными. Их стоимость зависит от объема работ и затрат на материалы.

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