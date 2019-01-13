﻿ Выборы: как это делалось в Одессе 100 лет назад? - Одесская Жизнь

С нового года в стране стартовала предвыборная кампания на пост президента Украины. В связи с этим хотелось бы вспомнить, как проходили выборы в Одессе более сотни лет назад.

Понятно, что в то время выбирали одесситы не президента, а голосовали за депутатов в городскую думу.

Проверяли веру и родственные связи

Едва только Одесса появилась на карте страны, как перед одесскими властями встал вопрос организации выборов в городскую думу. Попасть в гласные думы или, как сейчас сказали бы, «в депутаты», мог любой, главное, чтобы он был старше 25 лет и владел недвижимостью в городе. Кроме того, учитывалось, какой веры были кандидаты: например, для городского головы православное вероисповедание было обязательным. Впрочем, если быть объективными, в Одессе это правило соблюдалось не всегда.

Закон предусматривал и иные ограничения для кандидатов — иногда разумные, а иногда просто смешные. В городскую управу не могли избираться те, кто служил в церкви или госучреждениях. В порядке исключения они могли занимать должность мирового судьи. Также запрещалось баллотироваться в городскую управу родственникам: по прямой линии — абсолютно всем, по боковой — до третьего колена.

Первые выборы в Одессе состоялись 14 января 1796 года, и голосовали за кандидатов 150 граждан города, которые имели избирательное право. Их привели к присяге в присутствии и. о. градоначальника секунд-майора Петра Небельсина, надворного советника Филиппа Ефремова и первого одесского протоиерея Евдокима Сергеева. Тогда же был избран и первый городского голова. Им стал купец II гильдии Андрей Железцов.

Заплатил налоги — и голосуй спокойно

Избирателей проверяли не менее строго, чем кандидатов, а перед голосованием обязательно приводили к присяге. Голосовать могли только те, кто что-то делал для Одессы, например, вносил деньги в бюджет и заботился о процветании города. В первую очередь, это были налогоплательщики — владельцы недвижимости, магазинов и фабрик, а также ремесленники. Тех же, за кем числились какие-то провинности, из списков избирателей безжалостно вымарывали. Права голоса были лишены не только преступники, банкроты и хозяева питейных заведений. Не разрешалось голосовать и тем, кто мог быть пристрастен в своем выборе: сотрудникам городского управления, прокуратуры, полицейским и священникам.

Всех избирателей включали в один список, который за три месяца до выборов обнародовали, чтобы горожане могли внести коррективы. За месяц до выборов его печатали в местных изданиях. Составленный однажды, список никогда не обновляли, поэтому он не всегда соответствовал реальности.

Голосовать имели право и женщины

В 1892 году в Одессе по примеру обеих столиц появилось свое собственное Городовое положение, согласно которому голосовать теперь могли только представители трех категорий: домовладельцы, купцы и мещане. Дворяне имели право участвовать в выборах по своему желанию. Кроме того, впервые в стране избирательным правом стали пользоваться женщины, правда, не все. Чтобы поучаствовать в жизни города, одесситка должна была достичь 21 года, не привлекаться к суду, владеть недвижимостью и иметь доход не менее 100 рублей в год. Также для женщин было предусмотрено «пассивное право голосования» — через уполномоченных. Ими могли стать члены семьи или родственники мужского пола. Но даже в этом случае закон требовал, чтобы передача голоса была подтверждена юридически.

Кандидатов назначали сами одесситы

Голосование проходило в несколько этапов. Сначала домовладельцы, купцы и мещане выдвигали собственных кандидатов. Для этого каждый, кто имел право голоса, получал в городской управе бланк, в который вписывал фамилии тех, кто, по его мнению, был достоин управлять городом. И даже если какая-то фамилия была указана в одном-единственном бюллетене, этот «личный» кандидат все равно участвовал в выборах наравне с другими.

Затем все бюллетени собирали, и начинался подсчет голосов, который иначе как «гембелем» современные одесситы бы не назвали. В присутствии счетной комиссии городской голова вслух зачитывал фамилии, указанные в бланках. При этом требовалось точно подсчитать, сколько раз повторяется та или иная фамилия. Процедура была на редкость канительной и продолжалась достаточно долго, но только по ее окончании становились известны имена кандидатов в городскую думу.

Шары — вместо бюллетеней

Вторым этапом выборов было голосование, на которое одесситы, как и сейчас, шли без особого энтузиазма — на него, по статистике, приходила только треть избирателей. При входе в зал для голосования каждый из них получал пропуск, а также черный и белый шары. В зале стояли опечатанные ящики, на каждом из которых была написана фамилия одного из кандидатов. Они были разделены пополам, и каждая половина выкрашена в свой цвет: правая — в белый, левая — в черный. Избиратель опускал шар в соответствующее по цвету отделение и по специальному коридору выходил на улицу.

При подсчете голосов члены комиссии не мудрствовали лукаво: они считали число шаров в первом ящике, что соответствовало количеству проголосовавших. В остальных урнах считали шары только одного цвета, определяя количество голосов при помощи простейших математических действий.

Чтобы стать «народным избранником», требовалось набрать 50 процентов голосов плюс один голос. Если у кого-то из кандидатов было одинаковое количество шаров, победителя определяли при помощи жеребьевки. Все это усложняло процедуру, но зато исключало любые махинации.

После выборов «народных избранников» приводили к присяге, которую каждый приносил в соответствии со своим вероисповеданием, а атеисты давали подписку о честном и добросовестном исполнении своих обязанностей.

«Баллотирование шарами»

Появилось голосование черными и белыми шарами в Венеции, где таким образом избирали дожей. В XIX веке в России подобное голосование было принято при выборах на общественные должности. Иногда голосовали при помощи записок с указанием имен кандидатов.

Фотоматериалы предоставлены автором.