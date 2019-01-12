﻿ Ледовые арены Одессы: где найти и сколько стоит покататься? - Одесская Жизнь

Выходные дни и продленные каникулы — прекрасная возможность для родителей провести время с детьми. Тем, кто ценит активный отдых и зимние виды спорта, наверняка придёт в голову мысль о катке. В Одессе свои услуги предлагают всем желающим шесть ледовых арен.

Катание на коньках – это и спорт, и отдых. Это увлекательное, развивающее и закаляющее занятие, а если всей семьёй стать на коньки — то и веселящее. Ледовые арены Одессы разбросаны по всем уголкам нашего города, кроме жилмассива Таирово. «Одесская жизнь» интересовалась, где они находятся и сколько стоит покататься.

Каток «Ice Club»

Расположен в парке Шевченко, в Лунапарке.

Контактный телефон: 380 (48) 700–99–19

Работает каток с 10:00 до 23:45. Однако, не всегда по графику: если желающих покататься на льду ночью меньше 3-4 человек, то каток закрывают раньше. Заезды длятся 45 минут.

Выход на лёд будет стоить 70 гривен (вне зависимости от возраста), коньки – 50 гривен. Но за коньки придётся оставить залог: 300 гривен, паспорт, или водительское удостоверение, или техпаспорт, или мобильный телефон – на ваш выбор. При возврате коньков, администрация обещает вернуть всё в целости и сохранности.

На этом катке есть игрушки-помощники для детей, которые помогают им держать равновесие. Но за такого «помощника» надо будет доплатить еще 50 гривен.

Каток «Ice City»

Расположен в Аркадии, Центральная аллея.

Это каток того же предпринимателя, что и в Лунапарке. Поэтому цены, время и график работы ничем не отличаются.

Каток «Ice Age»

Расположен в парке Горького.

Контактный телефон: 380 (48) 772–88–68

Работает с 9:00 до 22:35, а в выходные дни — до 23:45. Заезды также длятся 45 минут.

Выход на лёд для детей до 12 лет в будни будет стоить 60 гривен, в выходной день дороже – 80. Школьникам и студентам – 65 гривен, а взрослым придётся заплатить 70 гривен. Но по выходным дням школьники, студенты и взрослые платят 90 гривен. В эту сумму входит прокат коньков. Но даже если прийти со своими, то цена не изменится. Также можно покататься с инструктором за 90 гривен.

Каток «Льдинка»

Расположен по адресу Академика Филатова, 29а.

Контактный телефон: 380 (482) 64–72–89; 380 (482) 64–37–36

На этом катке проходят как обычные катания по графику, так и тренировки по хоккею и фигурному катанию.

Катания для всех желающих проходят в пятницу с 18:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 14:00 до 20:00. Ночные катания проходят в субботу с 22:00. Длительность заезда 45 минут.

Цена заезда 70 гривен, в стоимость входит прокат коньков.

Ледовая арена «Льдинка»

Расположена во Дворце спорта.

Контактный телефон: 067 990 02 02

Так же, как и на Филатова, тут проходят тренировки и обычные катания.

Работает каток по будням с 18:00 до 22:00. В выходные с 12:00 до 22:00. Ночные катания в пятницу и субботу после 22:00. Длительность заезда 2 часа. Причём расписания заездов тут нет. Приходите во время работы катка и катаетесь.

До 14 января будут действовать новогодние цены: 100 гривен для взрослых и 80 для детей. Также там можно нанять инструктора за 150 гривен в час.

Каток «Умка»

Расположен по адресу Проспект Добровольского, 145/1.

Контактный телефон: 380 (48) 783–00–50

Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00. По вторникам и четвергам с 22:00 до 01:00 проходят ночные заезды. Длительность заезда один час.

С 22 декабря по 10 января действует «единый тариф» 100 гривен за час. В стоимость входит прокат коньков. Для детей тут тоже есть игрушки-помощники. Стоят они 45 гривен за полчаса. Ночные катания обойдутся в 150 гривен за час, но в этом случае в сумму входит не только прокат коньков, а ещё и депозит в кафе. Но предварительная запись на такие катания обязательна. Также тут проводят тренировки по хоккею.

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