﻿ Прыжок Высоцкого с балкона и встреча Бендера с Зосей: какие места в Одессе считают самыми "киношными"? - Одесская Жизнь

«Одесская жизнь» узнавала, какие уголки Одессы «засветились» в рекордном количестве фильмов.

Историческая часть города — сплошная киносъемочная площадка

Мы идем с создателем Интерактивного музея Владимира Высоцкого, краеведом и историком Александром Линкевичем по слегка притихшему историческому центру Одессы, и я, пытаясь изо всех сил получить «точную» информацию, интересуюсь, какое же место в Одессе — самое-самое киносъемочное, даже сама стараюсь его определить, называя знаменитых одесских атлантов на ул. Гоголя. Александр улыбается:

— В Одессе — городе, где просыпаются не по звонку будильника, а от пришедшей идеи, где и как заработать деньги — самое киношное место назвать трудно. Да, конечно, место знаковое, снимались наши атланты и в «Зеленом фургоне», и во многих других фильмах. Но назвать именно их «главной» киносъемочной площадкой Одессы я не могу. Тут, пожалуй, если вы уж так стремитесь к точности и конкретике, получается вот что: нужно назвать какой-нибудь объект — и рассказывать, какой эпизод какого фильма здесь снимался. Ну а вообще, я бы сказал так: наш город, так уж исторически вышло, был сплошной киносъемочной площадкой.

«Ой ли?», подумалось мне. Но уже вскоре я поняла, что Александр таки-да прав, и нужно лишь следовать за знатоком киносъемочного прошлого города, впитывать информацию, вычленить что-то основное и рассказать об этом. Именно основное: в Одессе снимали и великое немое кино, пленки которого часто сгорали, не дожив до наших дней, и любое другое кино. Очень уж Одесса привлекала внимание киношников.

Горевшие пленки и подарок для краеведов

Да, частенько горели бесценные кинопленки, запечатлевшие улицы, дворы и памятники города (и сохранившиеся, и те, которых уже нет), многие фильмы (к примеру, не дошедший до нас «Черный Том»), где запечатлена Одесса, остались лишь в чьих-то воспоминаниях, которые тщательно и бережно собирает Александр Линкевич.

— Пленки не только часто горели, но и портились по другим причинам. Вот представьте: снята часть фильма, повесили сушить пленку, а на нее бабочки налетели, все испортили. Это, кстати, известный факт из истории одесского кино. Ну а улицы Одессы в фильмах самых разных режиссеров самых разных стран становились и итальянскими («Миллион в брачной корзине», к примеру, — фильм, который был снят в Одессе в рекордные сроки, всего за 18 дней), и африканскими («Полосатый рейс»), и, даже инопланетными. А вы задумывались о том, как часто та или иная «картинка» из старых фильмов, которые снимались в Одессе, становится бесценным подарком для краеведов, которые спорят по поводу того или иного исторического объекта города? Ведь порой, только вглядевшись в то, во что мы обычно не всматриваемся, пересматривая старые фильмы, в то, что мы называем «задним планом», можно увидеть и тот же порт шестидесятилетней давности, и многие другие попавшие в кадр объекты — и наш Оперный театр, и наш цирк, и лестницы Одессы. Пересмотрите, к примеру, фильм «Два Федора». Там ведь четко показана послевоенная одесская Пересыпь, — обращает внимание краевед.

За лестницы сразу же «ухватываюсь». Интересуюсь: Потемкинская больше всех «снималась»?

— Нет. Наша главная лестница, конечно же, главная героиня. Но по числу съемок на первом месте — лестница, которая расположена в самом начале Дерибасовской, за спиной у памятника Дерибасу (кстати, эта лестница пользуется дурной славой и даже именуется, благодаря полулегенде, «Лестницей мертвых». — М.К.), и вот эта небольшая лестница, ведущая на Военный спуск, мимо которой мы проходим, — говорит Александр.

Основные одесские съемочные площадки

Ах, этот Военный спуск!.. Как рассказывает Александр, именно он — один из самых киносъемочных. Сейчас щедро расписанный граффити, он хранит свои киношные тайны. Вот уж, в самом деле, исторический во всех отношениях, в том числе и киносъемочном. Любили его режиссеры. Тут вам и «Золотой теленок», и «Д’Артаньян и три мушкетера», и та же «Ликвидация», и… можно целый материал посвятить одному только Военному спуску, становившемуся киносъемочной площадкой. Ему, а еще и знаменитому мосту над ним — Сабанееву, а, точнее, улице Сабанеев мост, бывшей Менделеева.

— Да, если для вас это так важно, то, пожалуй, именно Военный спуск, Сабанеев мост и улица Гоголя чаще других превращались в киносъемочные площадки города. Сабанеев мост — это ведь такие киносъемочные объекты! Тут вам и школа Столярского, и Дом ученых, и тот самый знаменитый балкон, — рассказывает Александр.

«Тот самый балкон» — не просто художественный образ. Мы — на Сабанеевом мосту. Стоит повернуть на него с улицы Гоголя, и перед вами — трехэтажный дом. Помните момент в «Опасных гастролях», где герой Высоцкого Жорж Бенгальский прыгает с балкона? Так вот, выпрыгивал он именно с этого балкона!

— Высоцкий прыгал сам. Практически все трюки во всех фильмах он выполнял только сам, — говорит Александр.

Краевед ведет меня в Уголок старой Одессы. Только отсюда можно увидеть во всей красе… кадр из фильма «Золотой теленок». Если подойти к знаменитому грифону, и взглянуть оттуда на «задник» старого дома на Военном спуске, то увидите старую одесскую веранду. Именно по этой веранде бежала Зося Синицкая с пляжа, чтобы успеть накормить гражданина Корейко домашним обедом.

Мы следуем дальше — и выходим в маленький сквер у Одесского национального экономического университета. И снова словно погружаемся в съемки «Золотого теленка». В этом сквере командор Остап Бендер встречает Зосю, уже вышедшую замуж за художника Фемиди и покупающую мужу носки с двойной пяткой.

Позвольте, а одесские дворы?!

— Вот вам и двор — на Гоголя, 9. Тут снимались фильмы «Мы из джаза», «Одесса-мама». Двор знаменит, кстати, и тем, что один из его флигелей — это еще один дом-стена, он увековечен теперь в названных и других фильмах, — показывает Александр и снова немного удивляется моему любопытству: а какой же дворик — самый киношный?

Вероятно, нет здесь четкого ответа. Но зато есть ну очень любопытные факты. Если уж говорить о самом киношном дворе, то, пожалуй, это «странный» двор на ул. Леха Качинского, 5. Почему странный? Да потому, что овеян легендами и зовется в народе (кстати, жильцы дома эту «версию» терпеть не могут!) домом Ирода Великого.

По легенде (впрочем, кто знает?) до революции здесь был бордель. И работницы «заведения» в случае беременности прерывали ее и сбрасывали в находившийся здесь колодец плоды греховной любви. Вот вроде бы ассоциация с умерщвленными младенцами из Библии и навела одесситов на мысль «обозвать» двор таким диковатым образом.

У дома два входа: один — с улицы, второй — с Польского спуска. В нем, по сути, нет двора. Что есть? Сплошные галереи, галереи, галереи. Именно здесь в 1955 году снимался фильм «Мексиканец». Тогда двор со страшноватым названием превратился в мексиканский квартал Лос-Анджелеса.

Здесь же располагалась и квартира подпольного миллионера Корейко, блистательно сыгранного Евгением Евстигнеевым в фильме «Золотой теленок» (1968 год). По этим вот галереям, ярусам, мимо бесконечных веревок с сохнущим бельем проходил и сам Корейко. Помните, как любезные соседи передают Александру Ивановичу один из «сюрпризов», придуманных Бендером? «Подождите, я сам передам товарищу Корейко! Вам ценная бандероль! Ценная!», «У вас замечательные родственники! Каждый день телеграмма, каждый день бандероль! Счастливый Александр Иванович!».

Во дворе, о котором мы рассказываем, «жила» и возлюбленная Давида Гоцмана Нора (сериал «Ликвидация»).

В этом же дворе создатели фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» «поселили» и своего главного героя — короля воров, налетчика и любимца одесситов, легендарного Мойшу Винницкого. Снимался двор и в фильме «Одесса-мама».

Александр Линкевич, между тем, называет еще два двора, считающиеся самыми киношными — на Колонтаевской, 21, где «проживали» Давид Гоцман и его колоритные соседи, и где теперь жильцы дома устроили что-то вроде киносъемочного мини-музея для туристов, а также знаменитый проходной (в городе его называют сквозным) дом, через который можно попасть с Пастера на Елисаветинскую и наоборот.

Несколько лет назад я сама стала свидетелем, как этот старый двор из XXI века погрузился усилиями киносъемочной группы в прошлое — на два века назад.

Вот уж, в самом деле, в этом городе куда ни глянь — сплошная киносъемочная «картинка». Тишина на площадке! Камера! Мотор!

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