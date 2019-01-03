﻿ Что приготовил одесситам концертно-театральный январь - Одесская Жизнь

Январь — самый любимый зимний месяц года. Ведь именно в январе мы отмечаем самые добрые праздники, ждем исполнения желаний и надеемся на чудо. Вот и в этот раз у одесситов будет возможность почувствовать себя участниками сказки, услышать любимые произведения и всласть посмеяться над хорошей комедией.

Театры: любовь и мистика

5 и 6 января в 19:00 во Дворце спорта состоится премьера самой легендарной рок-оперы современности «Юнона» и «Авось». В этот раз одесситы смогут увидеть обновленную версию спектакля на ледовой арене. Создатели сохранили не только музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского, но и голос Николая Караченцова. Однако главную роль в этом мюзикле будет играть не песня, а танец, что представит драматическую историю любви совершенно по-новому. В шоу будет множество специальных эффектов, которые позволят зрителям ощутить себя участниками событий.

Стоимость билетов — от 450 до 1350 грн.

12 января во Дворце спорта в 16:00 и 19:00 пройдет ледовое шоу «Ночь накануне Рождества».

В необычном спектакле примут участие спортсмены-фигуристы, воздушные гимнасты, ледовые акробаты. Яркие костюмы и световое шоу никого не оставит равнодушным, а мистическая атмосфера создаст волшебное праздничное настроение.

Стоимость билетов — от 300 до 1000 грн.

26 января в 19:00 Украинский театр приглашает жителей города на комедийный спектакль «И только смерть разлучит нас», поставленный по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи. Главная героиня Ева знакомится с Бруно, которому кажется, что он нашел ту самую единственную. Однако предприимчивая Ева не позволит герою жить спокойной жизнью. Из-за возлюбленной он попадает в автомобильную аварию и травматологическую клинику, тюрьму и сумасшедший дом. Все это — из-за тщательно спланированного убийства. Ведь у Евы есть законный муж Марио, который мешает личному счастью героев. В главных ролях: Екатерина Кистень, Остап Ступка.

Стоимость билетов — от 120 до 480 грн.

Концерты: рождественские тайны и тяжелый рок

12 января в 20:00 в Кирхе (церковь Святого Павла) начнется «Ночь чудес». Арт-промо-группа «KGroutp Music Art Film» представит настоящее рождественское шоу «Мистический орган» с новой программой как для взрослых, так и для детей. Во время концерта прозвучат самые известные рождественские мелодии, шедевры мировых композиторов и потрясающее визуальное шоу.

Стоимость билетов — от 100 до 450 грн.

20 января в 19:00 в зале филармонии состоится концерт Gloria Orchestra — симфонического оркестра и хора, которым в этом году исполняется пять лет. В его составе — более сотни профессиональных музыкантов из разных уголков Украины. Они исполняют музыку в стиле Gospel & Spiritual, и подготовили специальную программу для Рождественских праздников — яркую, насыщенную и немного волшебную.

Стоимость билетов — от 50 до 250 грн.

24 января в 19:00 в филармонии для всех поклонников тяжелого рока пройдет концерт Hard Rock Show. Это премьера участника телепроекта «Голос країни» Ивана Ворона и группы The Beast. В программу концерта входят лучшие композиции легендарных групп «Ария», «Кипелов», «Парк Горького», «Черный кофе», «Король и шут», которые смогут приобрести новое звучание благодаря участию эстрадно-симфонического оркестра под управлением Игоря Знатокова. Шоу будет сопровождаться пиротехническими и световыми эффектами.

Стоимость билетов — от 140 до 480 грн.

Кинопремьеры месяца

Комедия

10 января в Одессе можно будет увидеть новый фильм французских кинематографистов «Красивый бизнес».

В главных ролях: Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Джо Даан, Жан Бенуа Юге.

Сюжет. Жаку сорок лет, но за всю жизнь он ни дня не проработал. Родители, которым надоело такое положение вещей, выгнали его из дома. И Жак решил создать бизнес-план, как стать миллионером в очень короткие строки. Благо, у него есть сестра Моника, которая может благодушно принять бездомного брата. Он считает, что его бизнес-идея гениальна: соединить лоукосты и пластическую хирургию. Чтобы раздобыть на бизнес деньги, Жак находит группу обычных работяг, которых уговаривает вложиться в это дело.

Драма

17 января в кинотеатрах города пройдет премьерный показ лирической драмы, снятой в США, «1+1. Новая история».

В главных ролях: Николь Кидман, Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Джулианна Маргулис.

Сюжет. У Делла много проблем. Он безработный, и даже не пытается что-то делать, чтобы получать деньги. Единственный доход он видит в пособии по безработице. Но и для этого надо создать видимость, что он ищет себе вакансию. Таким образом он и попал к парализованному богачу Филиппу. Делл абсолютно не подходит для такой работы, но он очень уж понравился миллионеру. Так началась совместная история двух совершенно разных людей: инвалида, которому нужны новые краски в жизни, и парня с криминальным прошлым, который мечтает снова постоянно видеть сына.

Мелодрама

24 января одесситы смогут увидеть новый голливудский фильм «Начни сначала».

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Майло Вентимилья, Ванесса Энн Хадженс.

Сюжет. Главная героиня фильма простая девушка Майя. Она уже много лет работает в крупном супермаркете и прекрасно ладит с покупателями и сотрудниками. Однако когда открывается должность управляющего, начальство предпочитает взять не опытную Майю, а новичка, у которого в отличие от героини есть диплом колледжа. Такая несправедливость обижает девушку, и она рассказывает об этом друзьям. Вскоре Майю приглашают на собеседование в крупную фирму. Оказывается, ее друзья создали для нее резюме, которое было способно ошеломить любого работодателя. Вот только сможет ли Майя соответствовать всем пунктам своего липового резюме?

Фото: odessa.kontramarka.ua, meta.ua, youtube.com, facebook.