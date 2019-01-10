﻿ Зима в Одессе: ждём волны потепления или сильных морозов? - Одесская Жизнь

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Зима в Одессе: ждём волны потепления или сильных морозов?

Зима в Одессе: ждём волны потепления или сильных морозов?

Одесская зима полноправно вступила в свои климатические права в январе. Рождество порадовало (или огорчило) обилием снега, кусачим морозцем и довольно сильным ветром. Таким образом сбываются прогнозы синоптиков относительно погоды в январе 2019 года.

В целом же, в Украине зиму предрекали теплую и дождливую. Однако можно опасаться и 20-градусного мороза. Какая погода ждёт Одессу в оставшиеся полтора с хвостиком зимних месяца?

Снег — скорее исключение

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе дневная температура воздуха будет выше нуля, а ночью столбик термометра будет снова «уходить в минус». По утрам Одессу и область будет накрывать туман, а на дорогах появится «коварная» гололедица. Ожидается мокрый снег с дождем, а на Юге области — обильный. А уже к Старому Новому году осадки прекратятся и ударит мороз.

Климатическая норма января и лютый февраль

В целом, синоптики утверждают, что такая погода для января — это климатическая норма. Морозы, конечно, немного похозяйничают в Одессе, но уже к концу месяца метеорологи ждут очередное потепление и слякоть. Вообще эту зиму характеризуют, как теплую и дождливую, что, впрочем, не помешает местами ударить 20-градусным морозам. А вот средняя температура в эти месяцы составит 2-3 градуса тепла.

— Идет потепление атмосферы, зимой температура воздуха может быть теплее, чем обычно. Эта зима может быть на два градуса теплее, чем за последние 30 лет, — рассказали в Украинском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте.

Однако февраль по прогнозам будет холодным и снежным. Морозы ударят еще 28-29 января, а потом будут волнами ослабевать и усиливаться до 20 февраля.

Когда будет весна

Тем, кто не любит зиму и холода, придется набраться терпения. Ожидается, что снег будет покрывать некоторые части страны едва ли не до апреля. Столько же времени столбик термометра будет придерживаться низких отметок. Больше чем на +9-10°С в марте надеяться не стоит. По-весеннему тепло станет уже в конце апреля. А в середине последнего весеннего месяца придет уже лето. У нас, на Юге, лето будет жарким и душным, в остальных регионах – более мягким.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
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ПРОФИЛЬ

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