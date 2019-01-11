﻿ Новые правила валютных операций: теперь доллары можно купить через банкомат или терминал - Одесская Жизнь

С января в Украине заработали новые правила валютообмена

Теперь украинцы смогут покупать валюту онлайн, а обмен валют можно осуществлять в банкоматах и терминалах. Соответствующее решение Нацбанк принял еще в июне 2018 и дал банкам и финансовым организациям 6 месяцев на подготовку к новой системе работы.

Валютно-обменные операции через платежные устройства дали право осуществлять физическим лицам. Они смогут как продавать, так и покупать наличные иностранной валюты с использованием платежных терминалов. А банки теперь будут оформлять квитанции о валютно-обменных операциях не только в бумажной, но и в электронной форме.

Также пользователь имеет право в течение 15 минут осуществить обратную операцию, то есть обменять валюту обратно. Если сумма обмена превышает 150 тысяч гривен, придется указать личные данные. Ранее такие операции разрешено было проводить только с наличными.

Фото: uanova.net.