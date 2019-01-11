﻿ Новые правила валютных операций: теперь доллары можно купить через банкомат или терминал - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Новые правила валютных операций: теперь доллары можно купить через банкомат или терминал

Новые правила валютных операций: теперь доллары можно купить через банкомат или терминал

С января в Украине заработали новые правила валютообмена

Теперь украинцы смогут покупать валюту онлайн, а обмен валют можно осуществлять в банкоматах и терминалах. Соответствующее решение Нацбанк принял еще в июне 2018 и дал банкам и финансовым организациям 6 месяцев на подготовку к новой системе работы.

Валютно-обменные операции через платежные устройства дали право осуществлять физическим лицам. Они смогут как продавать, так и покупать наличные иностранной валюты с использованием платежных терминалов. А банки теперь будут оформлять квитанции о валютно-обменных операциях не только в бумажной, но и в электронной форме.

Также пользователь имеет право в течение 15 минут осуществить обратную операцию, то есть обменять валюту обратно. Если сумма обмена превышает 150 тысяч гривен, придется указать личные данные. Ранее такие операции разрешено было проводить только с наличными.

Фото: uanova.net.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Мюзикл на льду "Ночь накануне Рождества"

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить