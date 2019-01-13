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Как выбирают зимнюю одежду одесситы?

Как выбирают зимнюю одежду одесситы?

«Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, как часто они покупают верхнюю зимнюю одежду, какими принципами руководствуются и сколько готовы за нее заплатить.

Спросили мы и о том, есть ли у горожан свои секреты по уходу за изделием. И вот что нам рассказали:

опрос

Юлия, 19 лет:

Покупаем мы с семьей зимнюю верхнюю одежду в основном раз в два года — по нужде. При выборе ориентируемся на надежность и практичность. На моду пытаемся не обращать внимания, главное — чтобы было тепло. Если это пальто или пуховик, то пользуемся химчисткой. Если это куртка на синтепоне, то просто стираем в стиральной машинке.

Алена, 48 лет:

Зимнюю одежду покупаю очень редко. Вот в этом году приобрела обновку. Пришлось заплатить более 3-х тысяч гривен. Одежда недешевая, поэтому, в основном, пользуюсь услугами химчистки, чтобы не испортить.

опрос

Лариса, 52 года:

В семье для каждого покупаем зимнюю одежду по необходимости — когда вещь стала мала, приобрела какие-то дефекты или износилась. Мужчинам приходится чаще покупать. По наполнителю особых предпочтений нет. Все зависит от качества изделия. А вот уже в зависимости от наполнителя выбираем, как ухаживать за одеждой — воспользоваться химчисткой или стиральной машиной.

опрос

Надежда Дмитриевна, 64 года:

Обновляю свой гардероб раз в три года. При выборе верхней одежды обращаю внимание на качество и надежность — важно, чтобы вещь прослужила, как можно дольше. Ну и, конечно же, чтобы я выглядела в обновке симпатично. За зимнюю куртку готова отдать не больше тысячи гривен. Ухаживаю за одеждой просто — пытаюсь не пачкать ее. А если и появились какие-то изъяны или пятна, то пользуюсь хозяйственным мылом и влажной салфеткой из хлопка.

опрос

Олег и Оксана

Олег, 20 лет:

Зимнюю одежду обновляю раз в два сезона. Предпочитаю выбирать стеганые куртки с капюшоном. За хорошую вещь могу отдать 3-3,5 тысячи гривен. Главное, чтобы было удобно, и чтобы швы были надежными. Особо чисткой не занимаюсь, если запачкался — могу попросить маму вывести пятна. А вот с горнолыжной курткой приходится повозиться. Специально для нее покупаю средства для чистки и обработки ткани.

Оксана, 21 год:

Для меня важно, чтобы куртка держала тепло. Покупаю вещи по необходимости, раз в два года. Ну или как только надоест старая. Наполнитель не важен. Обычно это синтепон. Зимние куртки предпочитаю стирать в машинке, это без всяких проблем.

 

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
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