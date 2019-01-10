﻿ Что ждёт Летний театр: частная застройка или создание зоны отдыха для всей громады? - Одесская Жизнь

Судьба Летнего театра — снова на повестке дня. Сегодня состоялся брифинг волонтеров-общественников и депутата Одесского горсовета Ольги Квасницкой, посвященный судьбе дорогого многим одесситам места.

Депутаты и общественники, как сообщала «Одесская жизнь», не просто выражают обеспокоенность по поводу того, что будет в будущем на этой еще недавно забыто-разрушенной зоне в сердце города, но и предлагают свой путь решения застарелой проблемы.

Только два решения

Журналист и городская активистка Ольга Подпалая делает акцент: уже в этом году решится, наконец, вопрос с Летним театром. А решиться он может только в двух направлениях: либо здесь будет строительство большого концертного зала, либо эта территория все же будет выкуплена городом и станет тем, чем, как считают общественники, она и должна быть, а именно: частью городской громады, заповедной зоной «тихого» отдыха в центре города.

Общественники обеспокоены: город может потерять Летний театр окончательно. По мнению Светланы Подпалой, активиста Владислава Балинского и депутата Ольги Квасницкой, это превратит историческое место в «дойную корову для бизнеса», а одесситы, которые в ходе соцопроса однозначно высказались за сохранение Летнего театра, все же могут потерять его окончательно.

— Проблема обострилась после того, как в конце года в мэрии прошла презентация проекта, который готов реализовывать бизнесмен Герман Коган (хозяин ярмарки на Дерибасовской) на условиях субаренды территории у компании «Солинг», — считает Светлана Подпалая.

При этом общественники добавили: «пусть одесситов не усыпляет тот факт, что группе волонтеров Летнего театра разрешили также презентовать свои предложения по Летнему театру. Пока это никак не нарушает планы бизнеса».

Общественники ещё раз пояснили, почему выражают протест против строительства в Летнем театре «Концерт-холла» на 1300 мест и расположения там точек общественного питания. По их мнению, реализация такого проекта неприемлема именно на территории Летнего театра — она приведёт к тому, что улица Преображенская на этом участке и ул. Гаванная превратятся в автостоянки.

«Мы увидим глухой забор в Горсаду?»

Депутат Ольга Квасницкая коснулась юридической стороны вопроса о возможном выкупе строений Летнего театра у нынешнего их владельца при обязательном участии городской власти. Летний театр должен оставаться парковым пространством со свободным входом, без капитальных строений за исключением художественной галереи и отсутствием коммерции. Сцена здесь будет, но небольшая, а количество деревьев должно стать больше.

— Функционирование в Горсаду концертной площадки вызовет транспортную катастрофу. Концертная площадка на 1360 мест должна иметь парковку как минимум на 300 автомобилей, места для которой нет, если только для этого не будет использована остальная территория Городского сада, — утверждают защитники Летнего.

При этом общественники серьезно опасаются, что если ситуация пойдет именно по такому сценарию, то «очень скоро мы увидим глухой забор в Горсаду».

— Возражения, о которых мы заявляем, мы высказали после презентации Шпинарева, а затем записали их, и 8 января 2019 официально передали в мэрию на имя вице-мэра Янчука. Их объем — пять страниц, и я хочу отметить, что это не замечания, которые можно исправить, а именно возражения, главное из которых состоит в том, что этот проект не может законно реализовываться именно на территории Летнего театра, хотя подобная площадка наверняка нужна городу. Но не в Летнем театре, а например, в Лузановке, — говорит Светлана Подпалая. И подчеркивает еще раз, что «коммерческое использование данной территории противоречит желаниям одесситов: результаты социологического исследования говорят о том, что большинство одесситов требуют, чтобы Летний театр был восстановлен как парк, место исторической памяти и тихое место для отдыха».

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